Le Real et le Barça s'affrontent pour cette star

Les deux clubs souhaitent renforcer leurs équipes réserves respectives et ont jeté leur dévolu sur le même joueur : Sergio Martinez.

Le FC Barcelone a manifesté son intérêt pour Martinez en début de mois, et était alors en concurrence avec Villarreal. Il est désormais prêt à affronter le Real Madrid, qui s'est également efforcé de renforcer ses équipes de jeunes ces derniers mois.

Selon le quotidien AS, le FC Barcelone et le Real Madrid ont tous deux formulé des offres au Racing de Santander pour Martinez, qui a perdu du terrain au sein du club de Segunda División ces dernières semaines. L'idée est de conclure un prêt assorti d'une option d'achat, mais les deux clubs sont prêts à envisager un transfert définitif si nécessaire.

Martinez, âgé de seulement 18 ans, est considéré comme un grand espoir, mais avec l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid, il pourrait être difficile pour le Racing de le conserver. C'est un milieu de terrain capable d'évoluer en tant que numéro 6, 8 ou 10, et cette polyvalence est l'une des raisons pour lesquelles les deux clubs du Clasico sont prêts à s'affronter.

Il reste moins de 48 heures avant la fermeture du mercato hivernal, le temps presse donc pour Barcelone et le Real Madrid afin de trouver un accord avec le Racing. Le premier à y parvenir aura un avantage certain dans ce duel, même si les discussions avec le joueur pourraient également s'avérer décisives.

On ignore encore si Martinez sera finalement présent lundi soir. Le fait que Castilla évolue en championnat, contrairement à l'Atlético de Madrid, pourrait donner l'avantage au Real Madrid, même si l'expérience de Barcelone en matière d'intégration de jeunes joueurs en équipe première pourrait jouer en leur faveur.