Le Real et le Barça reçoivent des millions de la FIFA !

Barcelone et le Real sont en tête de la liste des clubs espagnols qui recevront des indemnités de la FIFA à la suite de la Coupe du monde

Chaque club doit recevoir une indemnité de la FIFA pour l'utilisation de ses joueurs lors de la Coupe du monde, ce qui représente un peu moins de 10 000 euros par jour et par joueur. Au total, la FIFA a versé 142,7 millions d'euros d'indemnités aux clubs du monde entier.

Les clubs anglais ont reçu le plus d'indemnités, soit 33,87 millions d'euros, tandis que l'Espagne arrive en deuxième position avec un total de 21,74 millions d'euros versés aux clubs espagnols. Manchester City a reçu le plus d'indemnités, soit 4,13 millions d'euros, juste devant le FC Barcelone (4,08 millions d'euros). Le Real Madrid a reçu 3,45 millions d'euros.

L'Atlético de Madrid et le FC Séville ont reçu respectivement 2,9 et 2,41 millions d'euros, tandis que Villarreal, Valence et le Real Betis ont tous franchi la barre du million d'euros.

Le FC Barcelone a envoyé 17 joueurs à la Coupe du monde, soit plus que n'importe qui d'autre, même si City a clairement duré plus longtemps. Si ce montant peut sembler dérisoire par rapport aux transferts de plusieurs millions d'euros effectués par la plupart de ces clubs, il pourrait représenter une bonne partie du salaire d'un joueur pendant une saison.