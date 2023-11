Le Real en alerte ! L'agent d'Haaland parle de sa clause

L'agent d'Erling Haaland a refusé de révéler la clause libératoire du contrat de l'attaquant

Le prolifique attaquant norvégien a inscrit 52 buts toutes compétitions confondues la saison dernière - battant au passage d'innombrables records - et a aidé City à réaliser un triplé historique entre la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Il a continué à briller cette saison, ce qui a donné lieu à des spéculations sur un intérêt supposé du Real Madrid, géant de la Liga.

On dit qu'il y a une clause dans le contrat de Haaland qui pourrait être déclenchée par des équipes en dehors de l'Angleterre à l'été 2024, mais Rafaela Pimenta a déclaré à Relevo quand on lui a demandé ce qu'il faudrait pour qu'un accord soit conclu : "Le contrat d'Erling est connu de Manchester City, de son père, de lui-même et de moi-même".

Elle a poursuivi en déclarant à propos des rumeurs de transfert qui continuent de faire rage : "Erling est le maître de l'art de la négociation : "Erling est maître de son destin. Pas seulement aujourd'hui, mais toute sa vie et à 100 %. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Nous, le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut parler des choses, les traiter, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Confortable et satisfait de l'expérience qu'ils vivent ensemble. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'Erling fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui et pour son club, Manchester City. Quand tout le monde est prêt à faire un changement, cela se fait. Ce n'est pas le genre de joueur qui va dire 'je pars, au revoir, je ne veux rien savoir'. Ce n'est pas comme ça. Et ça n'arrivera pas parce que le respect passe avant tout. Si on le lui donne, il le donnera aussi".