Le Real Madrid a publié un communiqué officiel au sujet de la blessure de son joueur uruguayen Fede Valverde, après la défaite dans le derby sur le score de 2-1 face à l'Atlético, dimanche soir.

Le club madrilène a annoncé, dans un communiqué officiel, que Valverde souffre d'une forte contusion à la cheville gauche et qu'il passera de nouveaux examens dans les prochaines heures afin de déterminer précisément l'ampleur de la blessure.

La blessure est survenue durant la première mi-temps, après un tacle de Kang-in Lee sur le joueur uruguayen.

Le journal Sport a indiqué que Fede Valverde manquera assurément la prochaine convocation de la sélection de son pays.

Le Real Madrid dispose de 20 jours sans compétition, son prochain match étant prévu le samedi 10 octobre face à Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la huitième journée de Liga.

Sur la base d'une estimation comprise entre deux et trois semaines d'absence, une estimation que le club merengue n'a pas confirmée jusqu'à présent, Valverde pourrait être en mesure de disputer la rencontre face à Villarreal, dans une période très délicate sur le plan physique. Les examens qu'il passera dans les prochaines heures permettront de savoir s'il souffre d'une blessure plus grave et de déterminer plus précisément la durée de sa convalescence.

Après la rencontre face à Villarreal, le calendrier du Real Madrid devient plus chargé, puisque le club madrilène se déplacera à Rome le mercredi 14 octobre en Ligue des champions. Quatre jours plus tard, il accueillera Séville au stade Bernabéu, avant de disputer l'une des affiches majeures de ce début de saison : le Clasico face au Barça, programmé le 25 du même mois.

En fonction de l'évolution de l'état de sa cheville, Valverde pourrait faire son retour lors de l'une de ces rencontres, mais il est encore trop tôt pour le savoir, car le Real Madrid doit lui faire passer de nouveaux examens et le club n'a pas fixé de date pour son retour à la compétition.

Les prochaines heures seront décisives pour savoir si Valverde pourra revenir face à Villarreal ou s'il devra patienter quelques jours de plus.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora