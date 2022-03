Le Real d'Ancelotti meilleur que celui de Zidane

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a connu une pause internationale difficile après sa défaite brutale face au FC Barcelone. Cependant, cela a quelque peu nui à ce qui, dans l'ensemble, a été une bonne saison pour Los Blancos jusqu'à présent.

Les chiffres le confirment. Sous la direction d'Ancelotti, le Real Madrid a amélioré ses chiffres offensifs par rapport à la saison dernière et n'est plus qu'à deux buts d'égaler son total pour 2020-21 (88).

Bien qu'il n'ait pas apporté de renforts offensifs, Ancelotti a trouvé le moyen de libérer davantage de talents naturels de Madrid et, en particulier, de tirer le meilleur parti de Vinicius Junior. Le Brésilien est troisième de la Liga en termes de buts et en compte déjà onze de plus que la saison dernière. Karim Benzema a également deux buts de plus cette saison (32) que la précédente.

Diario AS s'est également penché sur les chiffres et a constaté que par 90 minutes, le Real Madrid marque plus de buts, tire plus souvent et touche plus souvent la cible. Ils ont également gagné 10,8 % de plus de leurs matches que la saison dernière.

Bien que Eder Militao et David Alaba aient été applaudis pour leur défense cette saison, l'équipe d'Ancelotti défend en fait moins bien que la saison dernière. Actuellement, le Real Madrid concède 0,86 but par match, soit une augmentation de 0,12 par rapport à la saison dernière.