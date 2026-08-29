La Fédération espagnole de football a annoncé la désignation de Juan Martínez Munuera comme arbitre de la rencontre entre le Real Madrid et Malaga, prévue demain au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre du championnat d'Espagne, tandis que Daniel Jesús Trujillo assurera le rôle d'arbitre assistant vidéo.

Martínez Munuera possède un riche passé avec le Real Madrid, ayant dirigé 40 rencontres du club en Liga, au cours desquelles la formation a signé 26 victoires, 9 matches nuls et 5 défaites.

Malgré cela, le nom de l'arbitre a été associé à un certain nombre de critiques de la part des supporters du Real Madrid et de la direction du club, qui avait déjà déposé une plainte contre lui en raison de ce qui figurait dans son rapport concernant l'un des matches de la saison 2023-2024.

Martínez Munuera avait dirigé le dernier match du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu la saison passée, face à l'Athletic Bilbao, qui s'était soldé par une victoire de la formation madrilène (4-2).

En dépit de la controverse entourant l'arbitre, le Real Madrid n'a connu aucune défaite en Liga à domicile lors des rencontres dirigées par Martínez Munuera depuis la saison 2022-2023.

De son côté, l'arbitre espagnol a dirigé 12 matches de Malaga en Liga, au cours desquels la formation a obtenu 5 victoires et 2 matches nuls pour 5 défaites, sa dernière rencontre avec le club andalou remontant à la saison 2017-2018.

Le duel de demain fait écho à un précédent entre les deux équipes sous la houlette de Martínez Munuera, puisqu'il avait dirigé un match entre le Real Madrid et Malaga lors de la saison 2013-2014, qui s'était conclu par une victoire de la formation madrilène sur le score d'un but à zéro au stade La Rosaleda.