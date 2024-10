Le Real a sévi ! Une démission est demandée

Ayant les mains liées, le Real Madrid pousse sa star à la démission.

Le Real Madrid vit une situation compliquée avec ses vedettes depuis quelques jours. Après Kylian Mbappé, visé par en enquête pour viol présumé en Suède, c’est au tour de Raúl González de mettre le club madrilène dans une position délicate. Mais contrairement au Bondynois, le Real Madrid essaie déjà de pousser sa légende à la retraite.

Le Real Madrid force Raúl González à la démission

Kylian Mbappé n’est pas la seule vedette du Real Madrid dans une situation compliquée en ce moment. C’est également le cas de la légende madrilène, Raúl González Blanco, à la traine avec la Castilla cette saison. Entraineur de la réserve du Real Madrid, l’ex-international ne réalise pas un bon début de saison avec les jeunes. Ce qui pousse le club à forcer son départ d’après Eduardo Inda.

« Le Real Madrid est découragé par la marche de la Castilla, qui est quinzième dans un championnat de 20 équipes. Ils ne veulent pas se séparer de Raul parce qu’il est un emblème et ils espèrent que si l’équipe ne rebondit pas, il démissionnera », révèle le journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito.

Un nouveau poste pour Raul au Real Madrid ?

Cependant, le Real Madrid ne souhaite pas se séparer définitivement de Raúl González. D’après Eduardo Inda, la légende madrilène se verrait offrir un nouveau poste et de nouvelles responsabilités dans l’organigramme du club.

« S’il démissionnait, il se verrait attribuer un poste dans l’organigramme du Real Madrid. Il y a un certain malaise, a poursuivi Inda. Il y a une trentaine d’années, Castilla a joué une finale de Copa del Rey et aujourd’hui, l’équipe est presque en Primera RFEF. Ils ne veulent pas le licencier parce qu’il est un emblème, mais la situation de Raul n’est pas tenable, sauf s’il redresse la barre…Raul est en fin de contrat l’été prochain et pourrait partir. On lui offrirait un poste dans l’organigramme sportif du Real Madrid. Il serait conseiller, mais cela n’a pas été défini. Il faudrait qu’il y ait une cause avant qu’il y ait une conséquence », explique-t-il.