Le RC Lens frappe fort pour le poste d’avant-centre!

Le RC Lens est en train de régler les derniers détails pour signer cet avant-centre de renom.

Le RC Lens est en train de régler les derniers détails pour signer cet avant-centre de renom.

Deuxième du dernier exercice de Ligue 1, le RC Lens est attendu au tournant au cours de la nouvelle saison qui démarre samedi. Les hommes de Franck Haise vont-ils confirmer leur sacré performance de la saison dernière, ou pas ? C’est tout l’intérêt de la nouvelle saison pour les inconditionnels du club artésien. Dans tous les cas, les Sang et Or qui ont perdu des éléments essentiels à l’instar de Seko Fofana et de Lois Openda cet été doivent se réinventer. Et cela passe par des recrutements cohérents en phase avec le projet sportif du club.

L'article continue ci-dessous

A cet effet, la direction lensoise a déjà recruté Morgan Guilavogui. L’international guinéen a signé dans le club du Nord en provenance du Paris FC. Mais le recrutement de l’attaquant de 24 ans ne suffit pas pour faire face aux différents challenge du club nordique qui va opérer également son retour en Ligue des champions cette saison. La dernière remontant à la saison 2002-2003 avec une élimination en phase de poule. La direction du club est en passe de trouver un accord avec un international belge pour un renfort.

Batshuayi , un retour plausible en Ligue 1

Michy Batshuayi pourrait effectuer un retour en Ligue 1. L’international belge qui a déjà porté le maillot de Marseille et de Lille serait en la principale piste offensive du RC Lens. Le joueur de 29 ans qui est sous contrat avec Fenerbahçe intéresse fortement le club artésien. Des rumeurs persistantes annoncent que Lens aurait proposé une somme de 10 millions d’euros au club turc pour acheter la dernière année de contrat de Batshuayi à Fenerbahçe.

La piste Balogun abandonnée

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2025, l’attaquant américain était sur la liste des attaquants ciblés par Lens. Mais le joueur qui a inscrit 21 buts en en Ligue 1, l’année dernière se révèle très cher pour les pensionnaires de Ligue 1. Sa clause libératoire étant fixé à 35 millions d’euros par arsenal, trop chère donc pour le budget du RC Lens.