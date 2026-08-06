Après des semaines de négociations intenses, le feu vert est enfin tombé jeudi : Yan Diomandé est un joueur du Real Madrid. L’expert du mercato Fabrizio Romano avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines que le transfert se ferait quoi qu’il arrive, ce qui avait provoqué de nombreuses réactions sur X. Le RB Leipzig, qui va toucher jusqu’à 140 millions d’euros grâce au transfert sensationnel de l’attaquant de dix-neuf ans, s’est lui aussi mêlé au débat.

Le 26 juillet, Romano avait lâché son « here we go » pour le transfert de Diomandé au Real, contre une indemnité de transfert de « plus de 100 millions d’euros ». Les informations de l’Italien ont suscité l’étonnement de son confrère Florian Plettenberg, de Sky Sport, qui suivait le dossier de très près pour le média allemand.

Sur X, Romano a été interrogé sur le statut exact du transfert, ce qui a donné lieu à une vive discussion entre lui et Plettenberg. Selon ce dernier, il n’était absolument pas question d’un done deal. Cela a débouché sur une querelle publique entre les deux journalistes, qui ont de plus en plus perdu de vue le sujet « Diomandé ».

Ces dernières semaines, Romano n’a cessé d’assurer que l’affaire était bouclée, tandis que Plettenberg écrivait que les négociations étaient toujours en cours. Le transfert est désormais bien conclu, même si le montant est un peu plus élevé que ce qu’avait annoncé Romano : de « plus de 100 millions », on passe à 125 millions fixes, plus 10 millions de bonus faciles et 5 millions de bonus plus difficiles à atteindre.

Leipzig semble en tout cas choisir le camp de Plettenberg. Le club a officialisé la nouvelle du transfert avec le titre « here we actually go », autrement dit : le transfert n’est réellement bouclé que maintenant. Pour Leipzig, il s’agit d’un record absolu en matière de transfert. Jusqu’ici, c’était Josko Gvardiol qui occupait la première place. Le Croate était parti à Manchester City pour 90 millions.

Diomandé n’a disputé qu’une seule saison à Leipzig. Le club allemand a levé à l’été 2025 la clause du contrat de Diomandé à Leganés, qui a touché 20 millions d’euros pour lui et peut encore espérer 5 % de la plus-value. L’année précédente, l’Ivoirien tentait encore de percer aux États-Unis.

Diomandé compte désormais quatorze sélections avec la Côte d’Ivoire et a également impressionné lors de la dernière Coupe du monde. Au Real Madrid, l’ailier droit n’aura en tout cas pas à rivaliser avec Franco Mastantuono, qui est sur le point d’être prêté à la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison.