Le RB Leipzig enrôle définitivement Angelino

Le latéral espagnol Angelino s'engage pour de bon avec sa formation de RB Leipzig, en provenance de Manchester City.

Le défenseur de Manchester City, Angelino, vient d'être transféré de manière définitive au RB Leipzig pour un contrat de quatre ans et demi après que le club a levé l'option d'achat obligatoire de 18 millions d'euros.

L'Espagnol a rejoint le club de Bundesliga avec un prêt d'une saison en septembre avec une clause d'obligation d'achat basée sur le nombre de matches joués. Angelino a dû participer à 12 matches au cours de la saison, dont cinq dans la seconde moitié de la campagne, et il a dépassé ce chiffre vendredi soir lorsqu'il a commencé le choc de Bundesliga contre Augsbourg.

Angelino s'est engagé avec City à l'âge de 16 ans en provenance du Deportivo La Corogne et a impressionné en progressant dans les rangs de l'académie. Mais l'arrière gauche a rejoint le PSV de manière permanente en 2018 après des périodes de prêt avec le New York City FC, Gérone et Majorque.

City a exercé une clause de rachat par la suite, mais il n'a fait que six apparitions sous Pep Guardiola avant de rejoindre Leipzig en prêt en janvier dernier et à nouveau au début de cette saison. "J'ai cette épine qui explique pourquoi je n'ai pas joué plus ou que je ne m'intégrais pas tout à fait [à City]. Mais cela m'a aidé à arriver ici, à rencontrer l'entraîneur, le groupe et à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions", a déclaré Angelino en novembre.

"Si je suis honnête, je suis ici pour Nagelsmann, a-t-il poursuivi. J'ai signé à nouveau pour lui. J'étais très heureux avec lui, la façon dont il a joué, tout, tout ce qu'il transmet, la tactique, me convient parfaitement. C'est la raison pour laquelle je suis ici et, évidemment, les relations avec les coéquipiers sont également très bonnes. Il y a eu un intérêt [de Barcelone], mais Leipzig a beaucoup poussé pour que je revienne et dans ma tête, je voulais être calme et continuer à profiter du football comme je le faisais ces derniers mois et y rester."

Le transfert d'Angelino à Leipzig ne faisait aucun doute en raison de la façon dont le joueur de 24 ans est devenu un élément clé des plans de Nagelsmann. Le joueur de 24 ans a joué d'entrée tous les 21 matches de Bundesliga de Leipzig, à l'exception d'un seul, ainsi que tous leurs matchs de phase de groupes de la Ligue des champions. Ayant gravi les échelons en tant qu'arrière gauche, Angelino a prospéré plus haut sur le terrain en tant qu'ailier sous les ordres de l'entraineur allemand et a même été utilisé comme milieu de terrain.