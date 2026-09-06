Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1068045198.jpgShengolpixs
Karim Malim

Traduit par

Le Raja ouvre les négociations avec une star portugaise

Mercato
OCS Safi vs RCA Casablanca
OCS Safi
RCA Casablanca
Botola Pro
M. Reisinho
Maroc
Portugal

Rogério bouge en silence

Le Raja Club Athletic poursuit ses démarches pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. La direction du club ne s'est en effet pas contentée des recrues qu'elle a bouclées durant la période écoulée et travaille actuellement à finaliser un nouveau transfert susceptible d'apporter un renfort important au milieu de terrain de l'équipe.

Selon le site « Le Site Info Sport », le Raja est entré en négociations avec le joueur portugais Miguel Recinho, par l'intermédiaire du directeur sportif du club, Matias Rogerio, qui pilote les contacts en vue de parvenir à un accord concernant l'arrivée du joueur durant l'actuelle période des transferts estivaux.

La même source a indiqué que Matias Rogerio négocie, en coordination avec la commission sportive du Raja, avec l'agent de Miguel Recinho, dans le but de parvenir à un accord ouvrant la voie au transfert du joueur vers l'équipe au cours de la prochaine période.

La possibilité de finaliser cette opération apparaît fortement envisageable, d'autant plus que le joueur portugais est désormais libre, ce qui offre au Raja l'occasion de le recruter sans avoir à négocier avec un autre club au sujet du montant de son transfert.

La démarche du Raja s'inscrit dans sa volonté de renforcer le milieu de terrain, les responsables du club voyant en Miguel Recinho un joueur capable d'apporter le renfort recherché, au regard de l'expérience qu'il a accumulée lors de ses précédentes aventures.

Botola Pro
FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR
RCA Casablanca crest
RCA Casablanca
RCA

Le Portugais a déjà connu plusieurs expériences au cours de sa carrière, sa dernière étape ayant été avec le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, avant de devenir joueur libre, ce qui a ouvert la porte au Raja pour entamer des négociations en vue de le recruter.

À travers ces démarches, la direction du Raja cherche à parachever le renforcement de l'effectif de l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, dans le cadre de sa volonté de bâtir une formation plus solide et plus compétitive.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google