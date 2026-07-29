Un nouveau joueur marocain se rapproche d'un transfert vers le championnat allemand la saison prochaine, après avoir été écarté par le Raja Casablanca, qui avait refusé de le recruter par le passé.

Selon le site français "Foot Mercato", le club allemand d'Augsbourg souhaite recruter Tawfik Bentayeb, l'attaquant de l'Union Touarga au Maroc, lors du mercato estival en cours.

Le site précise que le club allemand travaille actuellement à négocier avec son homologue marocain afin d'engager officiellement Bentayeb, notamment après le niveau remarquable qu'il a affiché la saison dernière.

Le joueur de 24 ans a évolué la saison dernière avec le club de Troyes sous forme de prêt, décrochant le titre de meilleur buteur de la deuxième division française avec 18 buts.

Avant son départ pour la France, le nom de Bentayeb avait été associé au Raja lors du dernier mercato estival, mais le club marocain avait rejeté l'idée de le recruter.

Malgré sa petite taille (180 cm), l'attaquant marocain a affiché un niveau remarquable à toutes ses étapes, notamment au club de Rodez, où il avait également joué en prêt lors de la saison précédente, y inscrivant 10 buts en 29 matchs de deuxième division française.

Rappelons que le championnat allemand a été le théâtre de la présence de nombreux talents marocains de premier plan, le dernier en date étant Ismaël Saibari, engagé par le géant bavarois du Bayern Munich lors du mercato estival en cours.