Le club d'Al-Ittihad intensifie ses démarches sur le marché des transferts estival en cours, à la recherche de nouveaux renforts en attaque, à l'approche de la clôture du mercato.

Le journal « Asharq Al-Awsat » a révélé que la direction d'Al-Ittihad étudie le renforcement du poste d'ailier avec l'une des stars d'Aston Villa, en Angleterre, compte tenu du besoin d'ajouter un joueur doté de vitesse et d'expérience sur les terrains européens.

Le quotidien a confirmé que le club saoudien a jeté son dévolu sur le Jamaïcain Leon Bailey (29 ans), ailier d'Aston Villa, qui a déjà vécu une expérience marquante avec le Bayer Leverkusen, en Allemagne, avant de rejoindre les Villans, et qui a également passé une courte période sous le maillot de la Roma, en Italie.

L'ailier jamaïcain a disputé 163 matchs avec Aston Villa dans les différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit 23 buts et délivré 25 passes décisives.

La quête d'Al-Ittihad ne se limite pas à Bailey : le nom du Colombien Yaser Asprilla, ailier de Gérone, en Espagne, avait auparavant figuré parmi la liste des candidats pour renforcer les options offensives de l'équipe avant le baisser de rideau sur la période des transferts estivaux, selon la même source.

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