Le Portugais José Mourinho définit clairement la liste de ses joueurs intouchables, et il n'est pas nécessaire de chercher longtemps pour découvrir leur identité : il suffit de regarder le onze de départ du Real Madrid depuis le début de la saison.

Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde et Courtois sont jusqu'à présent les cinq seuls joueurs à avoir débuté l'ensemble des six matchs officiels sous les ordres de l'entraîneur portugais, formant ainsi les piliers fondamentaux sur lesquels Mourinho bâtit le nouveau projet du Real Madrid.

Cinq noms, cinq rôles différents, mais leur point commun est la confiance absolue de l'entraîneur portugais, qui a accordé la priorité à ce quintette dès le lancement de la saison, alors que les contours de son équipe commencent à se dessiner de manière plus claire.

Franchement, ces cinq joueurs ont toujours occupé une place particulière dans l'effectif du Real Madrid, et il était rare que l'un d'eux débute un match important sur le banc des remplaçants. Mais la situation, la saison dernière, et à peu près à la même période, était quelque peu différente.

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Jude Bellingham se remettait encore d'une blessure à l'épaule, tandis que Vinicius Junior alternait entre les titularisations et le banc des remplaçants, selon les informations du quotidien espagnol « Marca ».

Avec Mourinho, en revanche, les choses se sont déroulées de manière beaucoup plus fluide, sans rechutes ni grandes surprises, et le résultat a été de cinq victoires en six matchs, avec un recours évident à ce quintette devenu la colonne vertébrale de l'équipe.

Mourinho ne s'est pas contenté de leur accorder sa confiance : il a repositionné certains d'entre eux de la manière qu'il juge la plus utile pour l'équipe, ce qui est clairement apparu dans les nouveaux rôles obtenus par plusieurs de ces joueurs.

Mbappé, la machine à buts

Kylian Mbappé arrive en tête de ce quintette en matière de performances et de statistiques, après avoir entamé la saison sous des auspices offensifs impressionnants, en inscrivant sept buts en seulement six matchs.

Cette moyenne de buts exceptionnelle ouvre la porte au Français pour réaliser des chiffres énormes sous le maillot du Real Madrid, car, s'il maintient son niveau actuel, il pourrait atteindre la barre des 100 buts avec le club en seulement deux saisons, et seuls sept buts supplémentaires le séparent de ce total.

Il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo, qui représente pour Mbappé un modèle impossible à ignorer, est présent dans les calculs de l'attaquant français. La star portugaise avait réussi à atteindre ce chiffre lors de sa troisième saison au Real Madrid, tandis que Mbappé semble avoir inscrit le 2 novembre sur son calendrier, comme la date à laquelle il vise à égaler le record de buts de son idole.

Au vu de son début de saison actuel, il semble que Mbappé traverse l'une de ses meilleures périodes depuis son arrivée dans la capitale espagnole, ce qui explique sa place particulière dans les calculs de Mourinho.

Vinicius, en attente de l'explosion

De l'autre côté, son partenaire dans la ligne offensive, Vinicius Junior, attend encore de retrouver son meilleur niveau.

Le Brésilien n'a inscrit qu'un seul but en championnat, en plus de trois passes décisives, et il n'a pas encore affiché l'efficacité offensive dont il est coutumier, la dernière touche et la précision devant le but restant loin du niveau que le public du Real Madrid a l'habitude de lui voir.

Mais il y a un autre aspect dans le jeu de Vinicius qui commence à attirer l'attention, et qui revêt peut-être pour Mourinho une importance égale à celle des buts et des passes décisives.

Lors du match contre l'Inter Milan, le Brésilien a fait preuve d'un grand engagement sur le plan défensif et a réussi à récupérer le ballon à neuf reprises, un chiffre qu'aucun attaquant du Real Madrid n'avait atteint depuis plus d'une décennie. Et c'est précisément là qu'apparaît l'influence de Mourinho, qui veut que Vinicius soit plus complet et que sa contribution ne se limite pas à créer le danger offensif.

L'entraîneur portugais a d'ailleurs déjà prévenu que Vinicius reviendrait en force, et cet engagement tactique ainsi que le travail collectif sont peut-être la voie dont le joueur a besoin pour retrouver sa meilleure version.

Bellingham, le retour à la bonne place

Quant à Jude Bellingham, il a de nouveau prouvé qu'il était un joueur dont on ne peut se passer, après être devenu l'un des éléments les plus marquants du Real Madrid depuis son retour à la compétition. La star anglaise a figuré parmi les meilleurs joueurs de la période écoulée, après avoir inscrit sept buts lors de la Coupe du monde, confirmant une fois de plus sa capacité à faire la différence lorsqu'il évolue dans les zones offensives, notamment derrière l'attaquant.

Et c'est précisément le rôle auquel Mourinho l'a ramené. Il était clair que l'entraîneur portugais ne voulait pas que Bellingham joue dans un poste d'arrière gauche dédoublé, un rôle qui l'a épuisé et l'a éloigné des zones où il peut représenter le plus grand danger, en premier lieu la surface de réparation et ses abords.

C'est pourquoi Mourinho l'a replacé à l'endroit qui lui offre la plus grande liberté pour se projeter et se déplacer entre les lignes, ce qui a commencé à se refléter sur ses statistiques et ses performances. Au cours des six premiers matchs, Bellingham a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, offrant des aperçus de son niveau remarquable affiché lors de la saison 2023-2024, lorsqu'il s'était imposé comme l'une des principales stars du Real Madrid.

Valverde, la puissance dont Mourinho a besoin

Federico Valverde semble à nouveau plus heureux, après que toute trace de la période durant laquelle il avait été contraint de jouer au poste d'arrière a totalement disparu, un chapitre temporaire de sa carrière que Mourinho n'a pas envisagé de prolonger.

De même, l'Uruguayen n'apparaît plus sur l'aile, puisqu'il est devenu un élément essentiel du duo de la sentinelle, un rôle qui apporte à l'équipe beaucoup de puissance physique et de capacité d'endurance.

Valverde n'est pas nécessairement le joueur le plus talentueux techniquement au milieu de terrain, mais Mourinho ne lui demande pas de jouer ce rôle, car la responsabilité de la construction du jeu et des qualités techniques incombe davantage à ses deux partenaires, Tchouaméni et Bernardo Silva.

La tâche de Valverde, elle, consiste à apporter la puissance physique, le pressing, la course continue et la capacité à couvrir les espaces, en plus du tempérament de leader dont l'équipe a besoin au milieu de terrain. C'est pourquoi sa présence est devenue essentielle dans les calculs de Mourinho, même lorsque les autres noms autour de lui changent.

Courtois, le gardien habitué à sauver le Real Madrid

Et l'on ne peut évoquer le quintette de Mourinho sans Thibaut Courtois, qui a continué à jouer son rôle habituel entre les poteaux et est apparu à de nombreuses occasions comme l'une des principales raisons du maintien du Real Madrid dans les matchs.

La performance étincelante du gardien belge peut sembler habituelle aux yeux des supporters du Real Madrid, mais elle reste déterminante chaque fois qu'il s'illustre. Courtois a brillé de manière remarquable face à l'Inter Milan, avant de revenir sur le devant de la scène avec d'importants arrêts qui ont sauvé son équipe lors des périodes de pression face au Rayo Vallecano.

Malgré cela, la préservation de la cage inviolée reste un problème pour le Real Madrid, un problème dont on ne peut faire porter la responsabilité au seul gardien, car l'organisation défensive est une responsabilité collective.

L'équipe n'a en effet conservé sa cage inviolée qu'une seule fois, face à Malaga, ce qui révèle que le véritable défi dépasse Courtois pour concerner l'ensemble du dispositif défensif.

Le gardien fait son travail, mais la protection de la cage du Real Madrid nécessite l'effort de tous les joueurs, ce que Mourinho comprend parfaitement.

5 joueurs, le projet de Mourinho commence ici

Au final, le tableau semble clair pour José Mourinho. Cinq joueurs sont devenus la colonne vertébrale du nouveau Real Madrid : Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde et Courtois.

Chacun d'eux a un rôle différent, chacun a une fonction précise au sein du système de l'entraîneur portugais, mais le lien entre eux est la confiance que Mourinho leur a accordée dès le début.

La saison est encore longue, et il est certain que des changements interviendront, et que le besoin de rotation et de repos pour certains éléments se fera sentir au fil des matchs, mais l'entraîneur semble avoir déjà tranché sur l'identité de ses joueurs titulaires.

Au vu du début de saison et des résultats obtenus par le Real Madrid, il semble que Mourinho sache parfaitement comment exploiter sa confiance en ce quintette, et comment bâtir autour de lui une équipe dotée d'un mélange de puissance, d'expérience, de vitesse et de capacité à faire la différence.

Cinq joueurs seulement ont débuté l'ensemble des six matchs, mais leur impact dépasse la simple présence dans le onze, car ils représentent jusqu'à présent les premiers contours du Real Madrid que Mourinho veut mener vers la course aux titres.