Le club de NEOM a ravivé la douleur au cœur de l'Ittihad en Roshn Saudi League, après avoir engagé un nouveau joueur en provenance de ce club lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le club de NEOM a annoncé, hier mercredi, la signature de Faisal Al-Ghamdi, milieu de terrain de l'Ittihad, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Al-Ghamdi quitte l'Ittihad après une seule saison, au cours de laquelle il a disputé 20 matches, marquant un seul but et délivrant deux passes décisives.

Le joueur de 25 ans sera le quatrième joueur que l'Ittihad perd au milieu de terrain avant le début de la nouvelle saison, ce qui aggrave la crise du club à ce poste, compte tenu du manque d'effectif dans ce secteur.

Le club saoudien avait déjà perdu le Brésilien Fabinho, parti de l'équipe après la fin de son contrat, le Malien Mamadou Doumbia, qui souffre d'une longue blessure depuis la saison dernière, ainsi que Hamed Al-Ghamdi, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la saison de préparation.

En revanche, l'Ittihad a recruté le milieu de terrain sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almeria, en Espagne, et Rakan Al-Kaabi du Feiha, en plus de la promotion de Farha Al-Shamrani pour évoluer avec l'équipe première.

L'Ittihad entamera son parcours en Roshn Saudi League après-demain samedi, lorsqu'il affrontera Al-Khaleej lors de la première journée de la compétition.