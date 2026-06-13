Samedi soir, le Qatar est entré dans l’histoire de la Coupe du monde 2026. L’équipe du sélectionneur Julen Lopetegui semblait se diriger vers une nouvelle défaite face à la Suisse lors de cette phase finale, mais dans les dernières secondes du temps additionnel, Boualem Khoukhi a réussi à marquer de la tête le but égalisateur : 1-1. Le Qatar a ainsi décroché le tout premier point de son histoire en Coupe du monde.

Dès la 2e minute, une erreur de Manuel Akanji avait offert à Edmilson Junior une face-à-face avec Gregor Kobel, mais le gardien suisse avait sorti un arrêt décisif, privant le Qatar d’un départ idéal.

Après cet avertissement, la Suisse a fermement pris l’initiative. Dan Ndoye s’est montré particulièrement dangereux en début de match et s’est créé plusieurs occasions. D’abord, son tir depuis un angle difficile a été repoussé par Meshaal Abunada, puis, peu après, il a tiré bien au-dessus alors qu’il était complètement seul.

La pression suisse fut finalement récompensée après un quart d’heure lorsque Remo Freuler fut retenu dans la surface par le gardien Abunada, offrant un penalty transformé par Embolo (0-1). Remo Freuler est fauché dans la surface par le gardien Abunada et l’arbitre Héctor Martínez indique immédiatement le point de penalty. Malgré un doute sur un possible hors-jeu préalable de Freuler, la décision est confirmée et Embolo transforme la sentence en ajustant le ballon dans le coin : 0-1.

Même après l’ouverture du score, la Suisse est restée menaçante. Denis Zakaria a vu sa frappe repoussée par Abunada, tandis que Ndoye passait tout près de doubler la mise. Le gardien qatari s’est alors imposé comme l’homme clé de son équipe, maintenant les siens dans le match grâce à plusieurs arrêts décisifs.

Le Qatar, lui, ne s’est montré que par intermittence. Juste avant la mi-temps, Edmilson Junior a bien tenté de surprendre Kobel d’une frappe à bout portant, mais le gardien suisse a tenu bon. Dans la foulée, Ruben Vargas, toujours Ndoye et Michel Aebischer ont à leur tour été proches du break, en vain.

Après la pause, le scénario ne change guère. Granit Xhaka tente immédiatement sa chance de loin, avant que Ndoye ne tire à nouveau à côté. À l’heure de jeu, Lopetegui lance trois remplaçants pour changer la donne, mais le Qatar reste trop timide devant le but suisse.

Les Suisses ont pourtant eu, en fin de match, plusieurs opportunités d’assommer définitivement la rencontre : Vargas a encore vu sa tentative repoussée, tandis qu’Embolo tirait à côté à bout portant. Le Qatar a continué à croire à l’exploit, malgré un nombre d’occasions franches très limité.

La récompense est finalement arrivée à la quatrième minute du temps additionnel : après un excellent centre venu de la gauche, Boualem Khoukhi a dominé ses adversaires et a marqué d’une belle tête (1-1). Ce but a déclenché une immense joie chez le Qatar, qui a ensuite dû défendre pendant quelques minutes pour préserver ce résultat. La Suisse, touchée mais pas coulée, n'a pas réussi à se créer d'autre occasion et doit désormais panser ses plaies.