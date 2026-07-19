Le PSV veut conserver son joueur clé et va devoir mettre le paquet

Selon Rik Elfrink de l'Eindhovens Dagblad, le PSV déploie tous les moyens pour conserver Mauro Júnior. Le Brésilien possède une clause libératoire de 12 millions d'euros dans son contrat.

La direction du club redoute un départ et explore toutes les options pour supprimer cette clause. Les agents du joueur se montrent ouverts à cette idée, mais réclament une compensation financière en contrepartie.

Elfrink parle d’« une somme considérable ». Reste à savoir jusqu’où les dirigeants d’Eindhoven sont prêts à aller. « Le PSV est disposé à faire un geste, mais dans les limites du raisonnable et de l’équité. »

Toutefois, les discussions doivent s’accélérer : d’autres clubs sont à l’affût. Fenerbaçhe souhaite intensifier les contacts avec l’entourage du joueur, tandis qu’un transfert au FC Porto avait déjà failli se concrétiser.

« D’autres clubs pourraient encore compliquer la tâche du PSV pour conserver Mauro Júnior », constate également Elfrink. « Ce qui est peut-être encourageant pour ses fans, c’est que l’agent du Brésilien était à Eindhoven samedi et que des discussions ont récemment repris au sujet de son contrat, et surtout pour finaliser cet engagement. »

Les prochains jours diront si le maintien de Mauro est réaliste. « Mauro Júnior est très important pour le club et la direction souhaite vivement le garder, mais tout a bien sûr un prix », peut-on entendre. « À suivre, sans aucun doute. »