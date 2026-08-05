Sami Bouhoudane a officiellement été présenté comme le nouvel avant-centre du SC Cambuur. L’attaquant de 18 ans, buteur-né, arrive du PSV et signe pour trois saisons, plus une option pour une quatrième.

Le transfert de Bouhoudane, né à Bergen op Zoom, était dans l’air et il est désormais officiel. Selon Rik Elfrink du Eindhovens Dagblad, le PSV reçoit environ 350 000 euros et le club a négocié un pourcentage à la revente « important ».

En outre, le PSV conserve également ce qu’on appelle le matching right. Cela signifie que le PSV peut surenchérir sur chaque offre d’un autre club pour Bouhoudane afin de le faire revenir à Eindhoven, où son contrat courait jusqu’à la mi-2027.

L’international marocain chez les jeunes a disputé 21 matches avec le Jong PSV la saison dernière, pour 7 buts inscrits. Il n’a toutefois pas fait ses débuts avec l’équipe première du PSV.

Le directeur technique Lars Lambooij a une grande confiance en Bouhoudane. « Cela doit être clair et heureusement, c’est réciproque », a fait savoir le dirigeant via les canaux du club.

« Sami a déjà fait ses preuves en Keuken Kampioen Divisie et, durant cette préparation avec l’équipe première du PSV, il a aussi montré qu’il possède de nombreuses qualités. »

« Son profil correspond bien à ce que nous recherchons à son poste et, en plus, il marque avec une facilité déconcertante. Il a aussi une grande envie de faire ses preuves et c’est l’ensemble de ces éléments qui fait que nous sommes très heureux d’avoir réussi à le faire signer », a ajouté Lambooij.



