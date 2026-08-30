Le PSV a franchi une étape importante dans le dossier Ayoni Santos. Le club d’Eindhoven a trouvé un accord de principe avec le Sparta Rotterdam pour le transfert de l’attaquant de 21 ans, rapporte Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad.

Le transfert porte sur un montant d’environ cinq millions d’euros. Le PSV doit encore parvenir à un accord personnel définitif avec Santos avant que l’opération puisse être totalement finalisée.

Le champion en titre s’était déjà officiellement manifesté auprès du Sparta plus tôt cette semaine pour Santos, mais avait vu une première offre de plusieurs millions d’euros être rejetée. Le club de Rotterdam réclamait un montant d’environ 5 à 5,5 millions d’euros pour l’attaquant, sous contrat jusqu’à la mi-2029 au Het Kasteel.

À Eindhoven, Santos est considéré comme le candidat rêvé pour renforcer le secteur offensif. L’international cap-verdien, sélectionné à une reprise, peut évoluer aussi bien sur le côté gauche qu’au poste de soutien de l’attaquant de pointe.

Le PSV s’est activement mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ cette semaine de Couhaib Driouech au Celta de Vigo. Santos compte désormais 32 matches officiels avec l’équipe première du Sparta à son actif et a également été formé au sein du centre de formation du club rotterdamois.

L’attaquant a récemment encore impressionné lors du match d’Eredivisie contre le FC Utrecht, qui s’est terminé sur un nul 3-3. Lors de cette rencontre, Santos s’est illustré par plusieurs actions individuelles.

Le PSV a jusqu’au mardi 2 septembre à 23 h 59 pour boucler définitivement le transfert. Le club d’Eindhoven sait par expérience que des négociations avec le Sparta n’aboutissent pas toujours à un transfert, après l’absence d’accord entre les deux clubs l’an dernier pour Marvin Young.

En plus de Santos, le PSV est également tombé d’accord avec le NEC pour Sami Ouaissa, qui arrivera pour environ neuf millions d’euros. Dans le même temps, Joël van den Berg et Esmir Bajraktarevic pourraient encore quitter le PSV.