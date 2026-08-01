Le PSV est encore remarquablement calme sur le marché des transferts, mais le club travaille tout de même en coulisses sur les renforts nécessaires. Les Eindhovenois ont trois cibles prioritaires dans le viseur, selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad.

Le directeur technique Earnest Stewart aimerait encore voir arriver cet été un arrière gauche, un défenseur central et un milieu défensif. Trois noms sont clairement ciblés à cet effet.

Selon Elfrink, l’arrivée de Lutsharel Geertruida est « en préparation depuis plusieurs semaines ». Entre-temps, le PSV a trouvé un accord personnel avec le défenseur polyvalent, mais Feyenoord veut lui aussi séduire Geertruida pour qu’il change de club. Dans le même temps, le RB Leipzig réclame une indemnité de transfert de 20 millions d’euros.

Filip Kostic figure lui aussi en haut de la liste des souhaits à Eindhoven. L’ailier gauche est libre depuis son départ de la Juventus, mais il dispose de plusieurs options. AEK Athènes a ainsi proposé un contrat au Serbe.

Le renfort idéal au milieu de terrain du PSV devrait être Kodai Sano. Le milieu de NEC veut lui-même franchir le pas avec énormément d’envie, et son agent José Fortez Rodriguez est également positif, mais le prix demandé serait d’environ 18 millions d’euros. Le PSV estime encore que c’est trop.

Pour le moment, il n’y a pas encore vraiment urgence sur le plan des transferts, car des joueurs clés comme Mauro Júnior, Joey Veerman et Sergiño Dest n’ont toujours pas trouvé de nouveau club. Mauro a même annoncé vendredi en conférence de presse qu’il resterait « certainement » au PSV. Jusqu’au retour de Jerdy Schouten après sa blessure au genou, le Brésilien est capitaine.

Veerman et Dest peuvent partir pour respectivement 20 et 23 millions d’euros, mais il n’y a pas encore de mouvement autour du duo. Pour l’instant, il faut donc encore attendre. « Ce sont des joueurs qui souhaitent franchir un cap à l’étranger, mais en cas de séjour prolongé, ils ne gênent évidemment pas », a ainsi déclaré Elfrink.