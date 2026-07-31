Le PSV semble devoir se dépêcher ; sa cible peut signer ailleurs pour deux ans

Le PSV semble devoir se hâter pour attirer Filip Kostic. Le gaucher libre de tout contrat peut en effet signer ailleurs un contrat de plusieurs années, assure en effet l’Eindhovens Dagblad ce vendredi.

Selon le suiveur du club Rik Elfrink, l’AEK Athènes a proposé à Kostic un contrat de deux ans. On ne sait pas encore si l’attaquant serbe (33 ans) acceptera l’offre grecque.

Voetbal International a rapporté jeudi que le PSV avait fait une offre à Kostic, mais qu’aucune réponse n’était encore arrivée. « Cela suggère que sa venue s’annonce compliquée, mais en même temps, en cas de réponse positive, un accord pourrait encore être rapidement trouvé. »

Kostic peut s’engager partout en raison de son statut de joueur libre et semble peser ses options. Il reste à voir si le PSV formulera à nouveau une offre ou si des alternatives seront étudiées.

Le routinier a déjà joué aux Pays-Bas sous les couleurs du FC Groningue. Il a également porté les maillots, entre autres, de Stuttgart, de Hambourg et de l’Eintracht Francfort. Jusqu’à la saison dernière, Kostic était sous contrat avec la Juventus.

Le PSV regarde surtout des options pour le poste d’arrière gauche. Anass Salah-Eddine pouvait être définitivement recruté en provenance de l’AS Rome, mais le club n’a pas trouvé d’accord avec l’international marocain.

Le club d’Eindhoven a auparavant recruté Sven Mijnans à l’AZ. En outre, Lutsharel Geertruida est dans le viseur, le défenseur qui figure également sur la liste de Feyenoord.