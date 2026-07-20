Adam Nagalo ne devrait pas quitter le PSV dans l’immédiat. Selon le journaliste Mounir Boualin, le défenseur n’a pas trouvé d’accord avec le club turc Corum FK sur les derniers détails de son contrat.

Les deux clubs s’étaient pourtant entendus la semaine passée sur les modalités du transfert, évalué entre 2,5 et 3 millions d’euros, et le joueur s’était même rendu en Turquie pour passer la visite médicale.

Le directeur technique Earnest Stewart voulait déjà céder le défenseur burkinabé lors du mercato d’hiver dernier ; il avait finalement été prêté à Konyaspor. Reste à savoir si une nouvelle expérience turque verra le jour pour l’international burkinabé.

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, Konyaspor souhaite de nouveau l’accueillir en prêt, mais le club turc ne s’aligne pas encore sur les conditions financières réclamées.

Arrivé au PSV à l’été 2024 pour sept millions d’euros en provenance du FC Nordsjælland, le défenseur n’a disputé que douze matchs, souvent en tant que remplaçant.

Des blessures à répétition et une infection paludéenne ont freiné sa progression, et il s’entraînait encore récemment à l’écart du groupe pour cause de manque de condition.

Le PSV cède donc Nagalo à perte, mais réalise tout de même un bénéfice de plusieurs millions grâce à la vente de cette recrue acquise il y a deux ans. Le contrat du défenseur à Eindhoven courait encore pendant trois saisons.