Le PSV revoit ses exigences à la baisse et semble tenir la recrue rêvée

Le PSV espère fortement que Kodai Sano évoluera au Philips Stadion à la fin du mercato, écrit Rik Elfrink pour l’Eindhovens Dagblad. Un optimisme prudent entoure également Filip Kostic.

La semaine dernière, le PSV a décidé de mettre un terme aux négociations avec le NEC concernant un transfert de Sano. Le champion en titre jugeait le prix demandé par le club de Nimègue trop élevé.

Les discussions ont toutefois repris cette semaine. Selon Elfrink, les deux clubs vont « faire des concessions ». Sano semble pouvoir rejoindre le PSV après les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Mardi soir, le NEC dispute le premier match de sa double confrontation face à l’Olympiakos. Le match retour est programmé la semaine prochaine à Nimègue.

Si le NEC sort vainqueur de cette confrontation, un match contre l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt l’attendra en barrages, selon l’équipe qui remportera cette double confrontation. Selon Elfrink, le PSV espère que Sano jouera à Eindhoven à la fin du mois d’août, ce qui indique que le NEC souhaite le conserver pour la qualification à la C1.

Un certain optimisme règne également concernant Kostic. Le club d’Eindhoven lutte avec l’AEK Athènes pour obtenir sa signature. Le champion de Grèce voulait une réponse avant mardi, mais a déjà prolongé cette échéance d’un jour. Kostic semble pencher pour un transfert au PSV.