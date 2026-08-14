Le PSV révèle la raison bizarre pour laquelle le transfert de Driouech a capoté : « Nous n’y comprenons rien »

Le PSV a vu un transfert capoter en toute fin de parcours pour la quatrième fois lors de ce mercato estival. Couhaib Driouech semblait parti pour rejoindre les Rangers pour huit millions d’euros, mais le club écossais a finalement mis fin au deal après la visite médicale.

Driouech séjournait déjà depuis trois jours à Glasgow pour finaliser son transfert, avant que le PSV n’apprenne que l’opération n’aurait pas lieu. « Et puis, nous avons appris ce matin que cela ne se ferait pas. Je ne comprends pas la raison », a réagi le directeur des affaires footballistiques Earnest Stewart auprès de De Telegraaf.

Le débat porte sur l’aptitude de Driouech à jouer, lui qui se remet d’une blessure à la cuisse. Les Rangers estiment que l’attaquant a encore besoin de quatre à six semaines, tandis que le PSV pense qu’il peut revenir bien plus vite.

« Selon notre estimation, il est tout proche d’un retour. S’il avait pu continuer à s’entraîner cette semaine, peut-être même dès la semaine prochaine », explique Stewart. « Ce que je ne comprends pas, c’est que vous recrutez un joueur pour quatre ans et que vous laissez ensuite le transfert capoter sur sa disponibilité lors des premières semaines. »

Les transferts de Ricardo Pepi à Fulham, d’Armando Obispo au RC Lens et d’Adamo Nagalo au FK Corum n’ont eux aussi pas abouti cet été à un stade avancé. Le PSV a ainsi perdu au total environ 55 millions d’euros de possibles revenus de transferts.

Selon Stewart, de nouveaux points de discussion apparaissent de plus en plus souvent après les visites médicales. « Je serais presque tenté de dire que cela devient monnaie courante. On voit que dans le monde du football, c’est de plus en plus souvent utilisé pour autre chose », a ajouté le dirigeant.

Pour Driouech, ce transfert avorté est un coup dur. « Il est vraiment très touché. C’est une lourde, lourde déception. Nous récupérons un joueur désillusionné et ce n’est pas agréable. »