Les Rangers ont formulé une première offre pour Couhaib Driouech, rapporte De Telegraaf ce mercredi. Le PSV l’a refusée. Selon l’Eindhovens Dagblad, il s’agit d’une offre de plusieurs millions.

Le montant exact de l’offre du club écossais n’est pas précisé. Le PSV souhaiterait vraisemblablement recevoir environ sept à huit millions d’euros pour l’attaquant de 24 ans.

Le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin s’attend à ce que les Rangers reviennent rapidement avec une offre revue à la hausse. Boualin avait déjà indiqué plus tôt mercredi que non seulement les Rangers étaient sérieusement intéressés par Driouech, mais aussi le Red Bull Salzbourg. L’ED ajoute également Burnley à la liste.

Driouech serait lui-même ouvert à une nouvelle étape dans sa carrière. Le PSV n’est pas opposé à un transfert, mais réclame donc bien plusieurs millions pour l’international marocain. L’ailier est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029 au Philips Stadion et représente, selon Transfermarkt, une valeur marchande d’environ sept millions d’euros.

L’intérêt pour Driouech n’est pas nouveau. NEC, Genoa et le Celta Vigo avaient déjà été cités plus tôt comme destinations possibles, mais aucun de ces clubs n’est parvenu à convaincre le PSV de lâcher son attaquant.

Driouech a rejoint le PSV à l’été 2024 en provenance d’Excelsior pour environ 3,5 millions d’euros. Depuis, il a disputé 61 matches officiels avec le club d’Eindhoven. Son bilan est de douze buts et dix passes décisives.