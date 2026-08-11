La probabilité de voir Lutsharel Geertruida rejoindre le PSV a de nouveau légèrement augmenté. C’est ce qu’annonce Jeroen Kapteijns, journaliste de De Telegraaf.

Le RB Leipzig est en effet confronté à un effectif bien trop important. À l’heure actuelle, l’entraîneur Martín Demichelis dispose de 34 joueurs de l’équipe première, un nombre qui doit être ramené à 28, selon des sources allemandes.

Geertruida semble être l’un des noms pressentis pour un départ. Le défenseur polyvalent n’a pas caché son envie de revenir aux Pays-Bas.

Le PSV est actuellement le seul club d’Eredivisie à avoir une réelle chance d’obtenir la signature de Geertruida, qui devrait coûter environ 20 millions d’euros. Le club d’Eindhoven est activement à la recherche d’un renfort de qualité en défense.

Cela a encore été souligné le week-end dernier, lors de l’ouverture de la saison contre Fortuna Sittard (2-2). Ryan Flamingo a commis une erreur dramatique sur le but d’ouverture d’Ole Romeny.

Geertruida est encore lié à Leipzig jusqu’à la mi-2029. Pourtant, l’effectif pléthorique de Demichelis pourrait ouvrir la porte à un départ cet été. Le PSV suit donc la situation de très près.