Le PSV peut dire adieu à des millions : le gros transfert de Couhaib Driouech capote

Couhaib Driouech ne poursuivra finalement pas sa carrière aux Rangers, rapporte vendredi le suiveur du club Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad. Les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord ces derniers jours à Glasgow, ce qui pousse l’ailier à retourner au PSV.

L’attaquant de 24 ans se trouvait déjà en Écosse pour finaliser son transfert, mais le PSV peut désormais faire une croix sur pas moins de 8 millions d’euros.

On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé, mais Driouech retournera en tout cas à Eindhoven.

En l’espace de cinq mois, le PSV voit un transfert capoter pour la quatrième fois. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo et Armando Obispo avaient précédé Driouech.

Il ne semble pas que Driouech soit appelé à rejouer rapidement un rôle important au PSV. Il a dû manquer les premiers matches de la saison en raison d’une blessure.

En outre, Driouech semble avoir été dépassé par le jeune Amir Bouhamdi. Ce dernier signera bientôt un nouveau contrat au Philips Stadion.

Samedi soir, le PSV sera de nouveau en action. Le club d’Eindhoven se déplacera sur la pelouse d’Excelsior à 20 heures. Le week-end dernier, le PSV n’avait pas fait mieux qu’un match nul 2-2 contre Fortuna Sittard.