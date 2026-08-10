Le PSV parvient à un accord pour un transfert de 8 millions d’euros

Le PSV a trouvé un accord avec les Rangers FC pour le transfert de Couhaib Driouech, rapporte De Telegraaf dans le sillage du journaliste transferts Mounir Boualin de SoccerNews. Le club d’Eindhoven devrait, selon les informations, récupérer 8 millions d’euros pour son ailier.

La visite médicale aura lieu mardi en Écosse. Driouech signera ensuite un contrat courant jusqu’à la mi-2030. Les Rangers devancent ainsi à la fois le Celta de Vigo et le Red Bull Salzbourg, qui avaient eux aussi déjà manifesté leur intérêt.

L’aventure de Driouech au PSV touche donc à sa fin, lui qui avait été recruté il y a deux ans pour environ 3,5 millions d’euros en provenance de l’Excelsior. Il n’est jamais parvenu à s’imposer comme titulaire indiscutable.

Avec le retour de Ruben van Bommel, les perspectives de temps de jeu se sont encore réduites pour Driouech. Ivan Perisic peut en effet également évoluer sur l’aile gauche, ce qui fait de Driouech un joueur principalement utilisé comme remplaçant sous les ordres de Peter Bosz.

Driouech est le quatrième départ de l’été pour le PSV. Ismael Saibari a signé la plus grosse vente avec son transfert de 53 millions d’euros au Bayern Munich, tandis que Joël Drommel et Sami Bouhoudane ont eux aussi rapporté une petite somme.

Earnest Stewart ne semble toutefois pas encore en avoir fini cet été. Le directeur technique continue de travailler sur un départ d’Adamo Nagalo, tandis que des joueurs comme Ricardo Pepi et Armando Obispo pourraient eux aussi changer de club.