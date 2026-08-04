Le PSV met de pédale douce et semble tenir sa recrue rêvée

Le PSV espère toujours voir Kodai Sano évoluer au Philips Stadion à la fin du mercato, écrit Rik Elfrink pour l’Eindhovens Dagblad. Un optimisme prudent entoure également Filip Kostic.

La semaine dernière, le PSV avait décidé de mettre fin aux négociations avec le NEC au sujet d’un transfert de Sano. Le champion jugeait le prix demandé par le club de Nimègue excessif.

Les discussions ont toutefois repris cette semaine. Selon Elfrink, les deux clubs vont « mettre de l’eau dans leur vin ». Sano semble pouvoir rejoindre le PSV après les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Mardi soir, le NEC dispute le premier match de sa double confrontation contre l’Olympiakos. Le match retour est programmé la semaine prochaine à Nimègue.

Si le NEC sort vainqueur de cette confrontation, un match contre l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt l’attendra en barrages, selon l’équipe qui remportera cette double confrontation. Selon Elfrink, le PSV espère voir Sano jouer à Eindhoven à la fin du mois d’août, ce qui indique que le NEC souhaite le conserver pour la qualification à la reine des compétitions.

Un certain optimisme entoure également Kostic. Le club d’Eindhoven lutte avec l’AEK Athènes pour obtenir sa signature. Le champion de Grèce voulait une réponse avant mardi, mais a déjà prolongé ce délai d’un jour. Kostic semble pencher pour un transfert au PSV.