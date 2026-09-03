Le PSV frappe un grand coup avec une prolongation de contrat jusqu’à la mi-2030

Le PSV est parvenu à prolonger de trois ans le contrat d’Earnest Stewart. Le directeur du football du grand club d’Eindhoven est désormais lié au Philips Stadion jusqu’à la mi-2030.

Âgé de 57 ans, Stewart a rejoint le PSV en mars 2023, où il collabore avec succès notamment avec le directeur général Marcel Brands. Sous leur direction, trois titres de champion ont été remportés, une Coupe des Pays-Bas et deux Johan Cruijff Schaal.

Cet été, Stewart est parvenu à réaliser un transfert record pour le PSV. Le joueur vedette Ismael Saibari est parti au Bayern Munich pour 55 millions d’euros après une solide Coupe du monde avec le Maroc.

« Sur le plan du scouting, de la formation des jeunes et du football féminin aussi, des étapes importantes ont été franchies, dont le premier titre de champion pour le PSV féminin », écrit le PSV, qui souligne en outre que Stewart a joué un rôle important dans l’arrivée de l’entraîneur à succès Peter Bosz.

Stewart lui-même reste modeste. « Mais bien sûr, tout se fait en étroite collaboration avec nos trois autres membres de la direction », indique l’Américain, en référence à Brands ainsi qu’au directeur financier Jaap van Baar et au directeur commercial Frans Janssen. « Je pense aussi que c’est la force du PSV à l’heure actuelle : les circuits courts, l’excellente collaboration entre nous. »

« Nous sommes encore en pleine construction, de l’équipe comme du reste du club. Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir en faire partie plus longtemps. Nous voulons continuer à être ce club stable que nous sommes aujourd’hui, avec chaque année un effectif large et solide capable de lutter pour les trophées. Jusqu’à présent, cela a toujours fonctionné et je suis totalement convaincu que nous pouvons poursuivre sur cette voie », a déclaré Stewart.

Brands, qui est lié au PSV jusqu’à la mi-2029, se réjouit de la prolongation de contrat de son collègue. « Avec ses connaissances footballistiques, son calme, son intégrité et son expérience, Earnest a apporté une contribution importante aux succès sportifs que nous avons obtenus ensemble. En même temps, c’est quelqu’un qui recherche toujours la coopération et place l’intérêt collectif au premier plan. »

« C’est justement cette étroite collaboration entre la direction, le staff et le reste de l’organisation qui constitue la base de la position actuelle du PSV. Nous sommes donc très contents qu’Earnest s’engage avec le club sur la durée. La continuité à des postes clés est importante pour poursuivre le développement engagé et continuer, à l’avenir aussi, à jouer durablement les premiers rôles dans la course aux trophées », a conclu Brands.