Le PSV engage Sven Mijnans : voici le montant déboursé par le champion en titre

Le PSV et l’AZ ont trouvé un accord pour le transfert de Sven Mijnans, officialisé lundi. Le champion d’Eindhoven déboursera treize millions d’euros pour le milieu de terrain, soit le troisième transfert interne le plus onéreux de l’histoire. Mijnans s’est engagé jusqu’en juin 2031 et portera le numéro 21.

« C’est la suite logique de ma carrière. Le PSV est un grand club, avec une vision claire, une direction solide et des infrastructures de premier plan. En plus, ici, on joue chaque saison pour des titres », se réjouit Mijnans, qui a toujours rêvé de disputer la Ligue des champions et qui reste reconnaissant envers l’AZ pour ses années à Alkmaar.

« L’AZ m’a permis de continuer à progresser au plus haut niveau. Dès mon premier jour, j’ai été extrêmement bien accueilli. J’ai rencontré des personnes formidables, disputé des matchs fantastiques et créé des souvenirs inoubliables. La victoire en coupe avec l’AZ est sans aucun doute l’un des plus beaux moments de ma carrière », déclare Mijnans sur le site officiel du club d’Alkmaar au sujet de son transfert vers Eindhoven.

Il explique aussi le choix de son numéro : « C’est tout simplement celui qui m’a le plus parlé. Des joueurs comme Paulo Dybala et Paul Pogba ont brillé avec ce 21 dans le passé ; j’espère donc perpétuer cette tradition. »

Niels van Duinen, directeur technique d’AZ, se dit « particulièrement fier » du joueur qu’il voit partir. « Sven a apporté une contribution extrêmement positive au club pendant son passage à AZ. Il s’est développé ici pour devenir un milieu de terrain complet. Il a joué un rôle essentiel non seulement par ses buts et ses passes décisives, mais aussi en tant que meneur de jeu et leader au sein de l’équipe. »

« Nous le suivons depuis des années et nous voyons qu’il continue de progresser chaque saison. C’est un milieu de terrain intelligent et polyvalent, doté d’une grande endurance. Il est aussi capable de marquer et de faire marquer. Sa mentalité nous plaît beaucoup », a déclaré Earnest Stewart, directeur technique du PSV.

Le PSV déboursera treize millions d’euros pour s’offrir le milieu de terrain, ce qui en fait le troisième transfert national le plus onéreux de l’histoire. L’Ajax avait autrefois payé 16,3 millions d’euros pour Miralem Sulejmani, tandis que le PSV avait déboursé 15,8 millions d’euros l’année dernière pour Ruben van Bommel.