Le PSV est sur le point d'enrôler Sven Mijnans à Eindhoven. Selon *De Telegraaf*, le transfert du milieu de terrain de 26 ans en provenance de l'AZ est en phase avancée, et les deux clubs s'efforcent de finaliser l'opération dès ce week-end. Rik Elfrink, du *Eindhovens Dagblad*, précise que l'opération devrait s'élever à quinze millions d'euros.

Un indice significatif est intervenu samedi à Alkmaar : l’AZ a écarté Mijnans du groupe qui affrontait le AA Gent en amical, preuve supplémentaire que le dossier est bien avancé. Jeroen Kapteijns, spécialiste du PSV, confirme qu’il s’agit d’un transfert vers Eindhoven, les deux clubs étant toujours en discussions.

Le club brabançon courtise le milieu de terrain depuis plusieurs mois : il avait déjà formulé une offre supérieure à dix millions d’euros l’été dernier, que l’AZ avait refusée.

L’intérêt n’a pas faibli depuis. Plus tôt dans la semaine, Rik Elfrink, du Eindhovens Dagblad, indiquait déjà que le PSV s’était à nouveau activé pour recruter Mijnans, malgré une forte concurrence étrangère.

Comme le précise Elfrink, le Como et la Juventus, suivis de près par le RB Leipzig, constituaient des rivaux sérieux pour s’attacher les services du meneur de jeu, estimé à quinze millions d’euros par Transfermarkt.

Après la victoire du PSV en amical contre le Royal Antwerp, Peter Bosz a été interrogé samedi sur l’éventuelle arrivée de Mijnans. Le technicien a refusé de commenter les négociations, mais a confirmé son estime pour le milieu d’AZ.

« Je trouve que Sven est un bon joueur », a déclaré Bosz. « Pour le reste, les questions relatives aux transferts relèvent de la compétence d’Earnest Stewart chez nous. Je ne vais pas m’immiscer dans ses affaires. »

Au PSV, Mijnans est pressenti pour succéder à Ismael Saibari, transféré au Bayern Munich pour un montant record lors de la Coupe du monde.