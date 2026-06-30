Jesper Uneken quitte définitivement le PSV. L'attaquant de 21 ans a signé un contrat de plusieurs années avec le club suédois IK Sirius, leader de la première division. Le transfert estival de ce jeune attaquant s'élève à environ 600 000 euros.

Formé au club depuis 2011, l’attaquant n’entrait plus dans les plans de l’équipe première pour la saison à venir. Sur demande de Sirius, le PSV percevra immédiatement une indemnité de base substantielle, susceptible d’augmenter grâce à des bonus futurs.

Les Suédois estiment pouvoir le revendre plus tard à bon prix. Avant cela, l’attaquant devra contribuer à qualifier le leader de l’Allsvenskan pour le tour préliminaire de la Ligue des champions : Ik Sirius domine actuellement le championnat avec 28 points en dix journées.

Prêté la saison passée au RKC Waalwijk, l’attaquant y a brillé en inscrivant seize buts. Fortuna Sittard avait proposé 300 000 euros pour le recruter, mais le PSV avait opposé une fin de non-recevoir. Excelsior et NAC Breda s’étaient aussi manifestés.

Le jeune attaquant, formé au club, a préféré tenter l’aventure en Allsvenskan. Après avoir réussi sa visite médicale, il s’est immédiatement entraîné avec le groupe professionnel du leader suédois. Comme le championnat suédois se joue aussi l’été, il pourra rapidement montrer son talent sur le terrain.

Uneken entamait la dernière année de son contrat avec le PSV. Chez le champion d’Eindhoven, l’attaquant n’a disputé que deux minutes avec l’équipe première, mais il a immédiatement marqué dès son entrée en jeu.

Le PSV n’a pas négocié de pourcentage sur une éventuelle revente, mais espère tirer une somme importante de l’attaquant à l’avenir. Conformément aux règles internationales de formation, 4 % de tout futur montant de transfert reviendra au club néerlandais.