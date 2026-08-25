Le PSV dit au revoir à son attaquant et encaisse huit millions d’euros

Le PSV a trouvé un accord avec le Celta Vigo pour le transfert de Couhaib Driouech. L’ailier rejoint avec effet immédiat le club de Liga et signe un contrat de quatre saisons. Son départ était dans l’air depuis quelque temps.

« Quand je repense à mon passage au PSV, ce sont aussi les sommets sportifs qui resteront toujours gravés en moi. Mais plus encore, j’apprécie la chaleur que dégage ce club et les relations que j’ai nouées avec les joueurs, le staff, les autres employés et les supporters », a déclaré l’attaquant dans son message de remerciement sur le site du PSV.

« Le PSV m’a aidé à grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Je veux remercier tout le monde pour cela. Maintenant, j’attends avec impatience ma nouvelle aventure au Celta Vigo, mais je continuerai à suivre le PSV et je souhaite au club tout le succès possible pour l’avenir », ajoute Driouech, sur le départ.

Driouech a rejoint le PSV en 2024 en provenance d’Excelsior, pour un peu plus de trois millions d’euros. En deux saisons, il a remporté à deux reprises le titre de champion des Pays-Bas avec le club d’Eindhoven, ainsi qu’une fois le Johan Cruijff Schaal.

L’ailier semblait récemment en route vers les Rangers. Mais le grand club écossais a émis des doutes sur la condition physique de Driouech, ce qui a fait capoter le transfert. Le Celta Vigo est ensuite rapidement entré en scène.

Selon le journaliste Mounir Boualin, le PSV récupère huit millions d’euros euro grâce à la vente de Driouech. Les clubs ne communiquent toutefois pas eux-mêmes à ce sujet.

Driouech était lié au PSV par un contrat courant jusqu’à la mi-2029. Transfermarkt estime sa valeur à sept millions d’euros.