Kodai Sano est officiellement un joueur du PSV, comme l’a annoncé le club d’Eindhoven via ses canaux officiels. Le milieu de terrain de 22 ans arrive en provenance du NEC et a signé un contrat jusqu’à la mi-2031 au Philips Stadion.

« Je vois ce transfert comme l’étape idéale pour la suite de ma carrière », a réagi Sano, qui portera le numéro 24, sur le site du PSV. « Le PSV est un grand club, cela se voit à tous les niveaux. En plus, le caractère et le style de jeu de l’entraîneur principal me plaisent énormément. »

« Il parle même encore un peu japonais, en raison de son propre passé au JEF United. C’est évidemment très sympa. J’ai hâte de fouler la pelouse ici. Je me battrai pour le PSV avec tout ce que j’ai en moi, jour après jour. »

Earnest Stewart, directeur du football du PSV, s’est lui aussi réjoui de l’arrivée de Sano. « Nous le voyons comme un numéro 6 avec beaucoup de dynamisme dans son jeu. Kodai peut apporter une énorme intensité, correspond parfaitement au style de jeu du PSV et dispose en plus d’un fort potentiel de progression. »

« En outre, malgré son jeune âge, il a déjà montré qu’il pouvait être performant sous pression et qu’il osait prendre ses responsabilités. Nous voyons Kodai comme un renfort très précieux », a ajouté Stewart.

Le PSV et le NEC ne communiquent pas sur le montant exact du transfert. Le NEC parle toutefois d’un « record de transfert ». Selon les informations rapportées, le NEC percevra quinze millions d’euros, bonus compris, pour le milieu défensif. Le précédent record appartenait à Basar Önal, parti plus tôt cet été au LOSC Lille.

Sano, qui était encore sous contrat jusqu’à la mi-2028 à Nimègue, jouait au NEC depuis 2023. L’international japonais a disputé 98 matches au total avec le club, pour douze buts inscrits.