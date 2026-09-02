Le PSV boucle Lammers : voici le montant du transfert

Sam Lammers fait son retour au PSV, comme l’a annoncé le club d’Eindhoven sur son site officiel. L’attaquant en provenance du FC Twente signe un contrat de deux ans et portera le maillot floqué du numéro 29. Selon les informations rapportées, le PSV paie deux millions d’euros pour ce transfert.

« Cela ressemble vraiment à un retour à la maison. C’est incroyable de voir à quel point le club a continué à se développer, au sens propre comme au sens figuré, entre-temps. L’académie a bénéficié d’une énorme amélioration au niveau des installations, le secteur professionnel a été entièrement rénové, sans même parler de toutes les nouveautés dans le stade. Le PSV est en plein essor, cela se ressent à tous les niveaux », s’est réjoui Lammers après la signature de ses contrats.

L’attaquant n’a jamais douté d’un retour au PSV. « Dès le premier coup de fil, le sentiment était excellent des deux côtés. Pour moi, c’était une évidence de revenir au PSV. Tous les éléments sont désormais réunis. Je suis de retour avec beaucoup d’envie, une nouvelle énergie et de l’ambition. »

« Nous recherchions encore un renfort solide au poste d’avant-centre et Sam était en tête de liste chez nous tous », explique le directeur technique Earnest Stewart. « Il correspond très bien au style de jeu prôné par le PSV, il a beaucoup d’expérience, connaît le club et c’est un buteur confirmé. En plus, il apporte la bonne mentalité et sait ce qu’il faut pour réussir au PSV. Nous sommes donc très heureux que Sam soit de retour à Eindhoven. »

Lammers est la septième recrue estivale du PSV. Plus tôt, Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa et Ayoni Santos avaient déjà rejoint Eindhoven.

La recrue a effectué sa formation au centre de jeunes du PSV avant d’intégrer finalement l’équipe première. En 2020, il a rejoint l’Atalanta. Ont ensuite suivi des passages à l’Eintracht Francfort, Empoli, la Sampdoria, les Rangers, le FC Utrecht et le FC Twente.

Lammers pourrait faire ses débuts avec le PSV dès samedi. Le champion en titre se rendra ce jour-là sur la pelouse de l’Ajax.