Le PSV annonce soudain une grande nouvelle concernant Mauro Júnior

Mauro Júnior est le nouveau capitaine du PSV, comme l’a annoncé le club via ses canaux officiels. « Un Brésilien au cœur rouge et blanc, désormais notre capitaine », a indiqué le club brabançon.

À vrai dire, Jerdy Schouten est le capitaine de Peter Bosz au PSV, mais le milieu de terrain, également capable d’évoluer en défense, souffre d’une blessure aux ligaments croisés et son retour n’est pas attendu dans l’immédiat.

C’est pourquoi Mauro Junior est désormais l’homme qui portera le brassard au cours des prochains mois. Le latéral gauche, qui peut aussi jouer au milieu de terrain, portera le brassard pour la première fois lors du duel pour le Johan Cruyff Schaal contre l’AZ.

Le PSV travaille actuellement à rouvrir et prolonger le contrat de Mauro Junior. Une clause libératoire de douze millions d’euros figure dans son contrat actuel, et le PSV veut la faire retirer.

Fenerbahçe et le FC Porto s’étaient déjà auparavant montrés très intéressés par Mauro. Le dernier cité avait même presque trouvé un accord le mois dernier.

La direction du PSV craint donc un départ et est prête à aller loin pour faire retirer cette clause du contrat. L’entourage de Mauro y est ouvert, mais souhaite une compensation en échange.

Rik Elfrink a évoqué la semaine dernière « un montant conséquent ». Reste à voir dans quelle mesure les Eindhovenois accepteront cela. « Le PSV est prêt à aller en partie dans ce sens, mais avec une certaine raison et équité. »