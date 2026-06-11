Le PSV affronte une concurrence étrangère importante pour Kodai Sano

La course à la signature de Kodai Sano est lancée. Selon Mounir Boualin de SoccerNews, le PSV n'est pas seul sur le coup : le VfB Stuttgart et le TSG Hoffenheim suivent aussi le milieu de terrain du NEC.

Si le PSV suit le joueur depuis plusieurs semaines, aucun offre ferme n’a encore été transmise à Nimègue. Les Eindhoviens attendent vraisemblablement de finaliser la vente d’Ismael Saibari.

Le club bavarois, recordman de titres nationaux, a déjà déposé une offre de 50 millions d’euros.

Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été déposée pour Sano, la direction technique du PSV a déjà manifesté son intérêt auprès du Japonais. Ce dernier figure en bonne place sur la short-list, notamment en raison du départ programmé de Joey Veerman.

En raison de l’attentisme du club brabançon, d’autres formations sentent l’occasion de s’immiscer dans le dossier. La Bundesliga suit de près le dossier, indique Boualin : Stuttgart et Hoffenheim espèrent convaincre le Japonais de tenter l’aventure allemande. Plusieurs clubs de Premier League, dont l’identité n’a pas été révélée, sont également sur les rangs.

Pour l’instant, la concrétisation de ces approches reste à confirmer. Stuttgart, comme PSV, conditionne son offensive à la finalisation d’une vente. Selon des sources allemandes, NEC réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour lâcher Sano.

Seul le PSV pourrait éventuellement négocier un peu à la baisse, grâce à l’intérêt que porte le NEC à l’ailier Couhaib Driouech : si Sano rejoignait Eindhoven pour un montant raisonnable, le club brabançon se montrerait un peu plus conciliant dans les discussions concernant le joueur marocain.