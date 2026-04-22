« Le PSV a connu une saison décevante en ne remportant que le titre national »

Le PSV a connu une saison mitigée, marquée par un seul titre national. Chaque jour ouvré, Voetbalzone propose une thèse sur les grands clubs néerlandais. Les formations hors du traditionnel trio de tête sont également régulièrement mises en lumière. Cette saison, le PSV a certes été sacré champion plus tôt que jamais dans l’histoire de la VriendenLoterij Eredivisie, mais les Eindhovenois ont été éliminés dès la phase de groupes de la Ligue des champions et ont perdu en demi-finale de la Coupe KNVB Eurojackpot contre le NEC (3-2). Le club aurait-il dû mieux exploiter ce potentiel ? Donnez votre avis dans les commentaires.

Le premier week-end d’avril aurait pu marquer l’histoire : en cas de victoire du PSV et de faux pas du Feyenoord, le club d’Eindhoven aurait été sacré champion des Pays-Bas plus tôt que jamais. Mission accomplie le 4 avril : le PSV l’emportait 4-3 face au FC Utrecht dans un match à suspense. Couhaib Driouech a libéré les siens d’une frappe victorieuse (4-3) à la 93^e minute, propulsant le club vers le sacre. Le lendemain, Feyenoord était tenu en échec par le FC Volendam, offrant ainsi le 27^e titre national au PSV.

Si le club a amélioré son propre record de précocité en étant sacré dès le 5 avril (contre le 8 avril 1978), il aurait pu célébrer encore plus tôt. En effet, les Brabançons avaient été battus lors des deux rencontres précédant le choc contre Utrecht : le 22 mars par le promu Telstar (3-1), et une semaine plus tôt par le NEC (2-3). Auparavant, le club avait déjà laissé filer des points contre la lanterne rouge NAC Breda (2-2) en janvier, puis s’était incliné 2-1 sur la pelouse du FC Volendam, un autre promu. Ces contre-performances ont donc empêché le PSV, pourtant dominateur en Eredivisie, de battre son record avec plus d’autorité.

En plus de leur parcours en championnat, les joueurs d’Eindhoven ont pris part à la scène européenne et ont pu montrer leur talent au plus haut niveau : la Ligue des champions. Champion national, le club avait créé la surprise l’année dernière en éliminant la Juventus au tour préliminaire (4-3 sur l’ensemble des deux matchs) et en atteignant les huitièmes de finale. Cette fois-ci, il n’a pas confirmé les attentes. Le club néerlandais n’a pas réussi à intégrer le top 24 et a conclu la phase de groupes à la 28e place, à une seule unité du SL Benfica, dernier qualifié pour les huitièmes de finale.

Dès le tirage au sort, nombreux étaient ceux qui estimaient que le PSV aurait pu bénéficier d’un groupe plus clément. Les Néerlandais devaient en effet se frotter aux champions en titre de Liverpool et de Naples, ainsi qu’à l’Atlético de Madrid, à Newcastle United et au Bayer Leverkusen. Malgré ce parcours semé d’embûches, les Eindhovenais ont parfois brillé. Les Eindhoviens ont dominé Naples à domicile (6-2) et ont inscrit quatre buts à Anfield (victoire 4-1 contre Liverpool). Toutefois, le PSV a laissé échapper des points au moment crucial : défaite 1-3 à domicile contre l’Union Saint-Gilloise et simple match nul 1-1 sur la pelouse de l’Olympiakos.

En Coupe, le club a également buté sur le dernier obstacle : après avoir caressé l’espoir d’un doublé, Eindhoven s’est finalement incliné en demi-finale contre le NEC, offrant au club de Nimègue le droit de disputer la finale au Kuip aux dépens du champion en titre.

Après l’élimination en demi-finale de la Coupe, l’analyste Kenneth Perez a pointé du doigt un effectif « en deçà de son potentiel » sur le plateau de Voetbalpraat (ESPN). L’ancien international danois estime qu’avec un effectif valorisé à près de 70 millions d’euros de plus que celui de Feyenoord selon Transfermarkt, Bosz aurait dû atteindre la finale de la Coupe et passer l’hiver en Ligue des champions.