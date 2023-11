Le PSG vendu ? Gros coup dur en vue pour les supporters

Le groupe QSI est en passe de céder une partie du Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens craignent un coup dur.

Le groupe Qatar Sports Investment (QSI) va céder une partie des actions du PSG. À en croire les informations The Athletic, la vente d’une partie minoritaire du Paris Saint-Germain est imminente. D’après le média britannique, ces actions devraient revenir au groupe américain de capital-investissement Arctos Partners. Ce dernier a déjà investi dans plusieurs autres sports dont le basket-ball et le baseball. Face à cette information, les supporters parisiens craignent un désintéressement de la part des dirigeants actuels. Une inquiétude à laquelle le club a répondu.

Le PSG rassure ses supporters

La vente d’une partie du club n’aura aucun incident sur l’implication des dirigeants qataris. Selon le directeur des revenus du PSG, Marc Armstrong, les propriétaires ne cèdent pas le club et sont toujours engagés dans le projet PSG. C’est bien pour cela qu’ils continuent de dépenser sur le Paris Saint-Germain. « Nous n’avons aucun intérêt à vendre le club, ce sera certainement une participation minoritaire. Les propriétaires sont plus engagés que jamais envers le club, comme en témoignent l’argent que nous avons dépensé pour Poissy (le nouveau terrain d’entraînement du club) et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : ce sont deux investissements à long terme », a-t-il déclaré.

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain

Marc Armstrong fait savoir ensuite que c’est une opportunité pour QSI et le Paris Saint-Germain qui pourront faire leurs preuves sur d’autres marchés en dehors de la France. « C’est l’occasion de faire passer notre entreprise au niveau supérieur, en particulier sur des marchés clés, comme les États-Unis », a lancé le directeur des revenus du PSG, avant de revenir sur les qualités du nouvel acquéreur des parts du club francilien. « L’entreprise a l’habitude d’investir dans des franchises sportives, elle a de l’expérience et du savoir-faire au sein de son conseil consultatif et nous pouvons travailler ensemble pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur », a conclu Marc Armstrong.