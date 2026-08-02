Le club de l'Ajax Amsterdam a fixé une condition financière pour se séparer de son ailier belge Mika Godts au profit du Paris Saint-Germain, qui s'efforce de boucler l'opération durant l'été en cours.

Le Paris Saint-Germain veut renforcer ses rangs avec de nouvelles recrues afin de rester au sommet, après avoir remporté la Ligue des champions à deux reprises consécutivement.

De son côté, le journal «Mundo Deportivo» a rapporté que l'ailier de l'Ajax a négocié les termes de son transfert éventuel vers le club parisien et est parvenu à un accord, si bien qu'il ne manque désormais plus que l'aval de l'Ajax.

Le journal a ajouté que le club néerlandais fait tout son possible pour conserver Godts, mais qu'il est conscient que, si le club français atteint un certain montant (60 millions d'euros), rien ne l'empêchera de partir.

Jordi Cruyff, le directeur sportif de l'Ajax, a fait part hier samedi de son souhait de voir Godts rester une saison de plus à Amsterdam car ils « ont besoin de lui », mais la presse locale a fait état aujourd'hui dimanche de la conclusion de l'accord entre le joueur et le Paris Saint-Germain.

Le journal espagnol a commenté en ces termes : « En d'autres termes, Godts veut partir. Et lorsqu'un joueur souhaite partir, il est difficile de l'en empêcher. »

Le journal néerlandais « De Telegraaf » indique que l'Ajax donnera vraisemblablement son accord, car 60 millions d'euros représentent une somme importante.

Il a ajouté que, si l'Ajax et le Paris Saint-Germain parvenaient à un accord, Godts signerait un contrat jusqu'à la mi-2031 ou 2032 au Parc des Princes.

L'agent du joueur, Nills de Jonck, a déclaré au journal : « Nous trouverons une solution. »