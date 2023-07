Le PSG sur Dembélé si Mbappé part ?

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG a fait l'objet d'intenses spéculations après que le joueur de 24 ans a confirmé son intention de partir

Le PSG ne veut en aucun cas que cela se produise et cherchera à vendre son bien le plus précieux cet été s'il ne prolonge pas son contrat. Compte tenu de son intérêt passé et présent, le Real Madrid sera l'un des favoris pour recruter le Français.

Si Mbappé part cet été, le PSG a identifié Ousmane Dembele, son coéquipier international, comme son remplaçant préféré, selon Footmercato (via MD).

Le FC Barcelone n'a aucun intérêt à vendre Dembele cet été, même s'il pourrait être impuissant à empêcher un transfert car le joueur de 26 ans, qui est dans la dernière année de son contrat, a une clause libératoire de 50 millions d'euros.

Le FC Barcelone travaille actuellement sur un renouvellement de contrat pour Dembele, mais il pourrait s'agir d'une course contre la montre pour assurer son avenir à long terme.