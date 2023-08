Le PSG s’est cassé les dents pour Bernardo Silva

Évoqué avec insistance au PSG depuis le début du mercato estival, Bernardo Silva ne viendra finalement pas à Paris.

Après avoir perdu il y a quelques semaines son capitaine et milieu de terrain Ilkay Gündogan, qui a rejoint le FC Barcelone, Manchester City vient de fermer la porte à Bernardo Silva qui était pourtant pisté par le PSG. Selon les informations du Parisien, l’international portugais de 28 ans ne sera pas transféré au PSG comme le souhaitait pourtant le joueur et ses proches.

Le PSG abdique pour Bernardo Silva

Dans sa quête de renouveau, le PSG a ciblé particulièrement Bernardo Silva. Le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique voue une admiration singulière pour le lusitanien qui est un joueur qui lorgne sans cesse les espaces et qui s’y infiltre pour organiser le jeu de son équipe. Très fin techniquement et doté d’une vision de jeu hors-pair, il aurait pu apporter une plus value considérable à une formation parisienne qui s’est montrée fébrile la saison dernière dans ce secteur de jeu.

Et si le technicien espagnol voulait faire de l'ancien joueur de l'AS Monaco, un des maillons forts de son dispositif, c'est sans compter sur l’intransigeance des dirigeants de Manchester City. En effet, la direction du club anglais a fait savoir que Silva qui est sous contrat avec les Sky Blues jusqu’en juin 2025 ne sera pas transféré cette saison.

Face à la fermeté des dirigeants anglais de conserver leur milieu offensif, le PSG a tout simplement décidé d’abandonner cette piste. Luis Campos doit devoir rapidement trouver une solution alternative avant la fin du mercato.