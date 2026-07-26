Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano et le quotidien espagnol Marca , le Real et Leipzig ont trouvé un accord dimanche soir pour un transfert. Selon ces informations, l’Ivoirien de 19 ans coûtera plus de 100 millions d’euros. Le montant exact reste encore flou. Dernièrement, il se disait que Leipzig demanderait 150 millions. Diomande doit en tout cas s’envoler pour Madrid cette semaine afin d’y signer un contrat déjà négocié jusqu’en 2031.

Jusqu’au bout, le joueur a aussi été associé au Paris Saint-Germain. Mais les Français se sont retirés des négociations dimanche, avec une déclaration fracassante publiée par plusieurs médias comme Sky ou Marca .

On peut y lire : « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt pour Yan Diomande ainsi que ses offres. L’indemnité de transfert demandée et les prétentions salariales étaient totalement disproportionnées. Le PSG ne renoncera pas à ses principes de gestion financière rationnelle ni à un équilibre cohérent au sein de l’effectif. »

Diomande a rejoint Leipzig en 2025 pour 20 millions d’euros

Diomande a également été associé à Manchester City et à Liverpool. Son transfert désormais imminent au Real devrait au passage aussi mettre fin à tous les débats autour d’un prétendu intérêt de la Maison Blanche pour Michael Olise, du Bayern Munich.

Diomande a rejoint Leipzig l’été dernier pour 20 millions d’euros en provenance de CD Leganes et a signé un contrat jusqu’en 2030. En 46 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré onze passes décisives.

Lors de la Coupe du monde, Diomande était un titulaire de la Côte d’Ivoire. En quatre apparitions dans le tournoi, il a délivré une passe décisive et s’est fait remarquer par ses solides performances. Les Ivoiriens ont été éliminés de peu en seizièmes de finale par la Norvège sur le score de 2-1.



