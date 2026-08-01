Le Paris Saint-Germain a résolument tourné son regard vers Ferran Torres, après avoir échoué à recruter Yan Diomandé en raison de l'entrée en scène du Real Madrid dans les derniers instants, ce qui a bouleversé les plans du club parisien.

Le club français a mené une semaine intense, au cours de laquelle il est parvenu à un accord de principe pour engager les milieux offensifs Mika Godts de l'Ajax et Akliouche de Monaco, avant d'amorcer désormais sa démarche vers Ferran Torres.

Selon le quotidien espagnol "Sport", le Paris Saint-Germain a fait savoir au joueur qu'il était prêt à améliorer toute offre de prolongation de contrat que pourrait lui présenter le Barça, et le club français a confiance en sa capacité à convaincre le joueur de rejoindre ses rangs.

Le club français a ralenti le rythme de sa démarche pour recruter l'attaquant, en attendant de finaliser ses transactions sur les côtés et, surtout, le dossier des départs de l'équipe.

Le Paris Saint-Germain a déjà réussi à vendre l'attaquant Gonçalo Ramos à Milan, tandis que Kolo Muani pourrait rejoindre la Juventus au cours de ce week-end.

Une fois cette mission accomplie, le conseiller sportif Luis Campos se consacrera pleinement à l'opération de recrutement de Ferran Torres, dont le club estime qu'elle avance dans la bonne direction.

Les premiers contacts au sujet de Ferran ont eu lieu durant la Coupe du monde, et l'impression du Paris Saint-Germain est que l'attaquant du Barça était prêt, du moins, à écouter l'offre. La personnalité de Luis Enrique ainsi que le projet économique et sportif solide du club parisien attirent de nombreux joueurs.

Les discussions entre les deux parties ont eu lieu, l'intérêt s'est confirmé, et il est désormais temps de définir l'offre financière pour poser les bases de l'accord.

Le Paris Saint-Germain ne traitera pas ce dossier comme un simple moyen de manœuvrer, puisqu'il propose à Ferran un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire nettement supérieur à celui qu'il perçoit au Barça.

Cela garantit au joueur un salaire élevé et un contrat signé durant les meilleures années de sa carrière sportive, ce qui représente une garantie pour son avenir.

Le Paris Saint-Germain est également conscient que la situation est devenue plus complexe, et le grand niveau affiché par Ferran durant la Coupe du monde, conjugué au fait que le Barça n'ait toujours pas réussi à recruter un attaquant, pourrait entraver l'opération.

Le Barça fera pression sur Ferran pour qu'il reste au sein de l'équipe, mais la question demeure de savoir s'il n'est pas déjà trop tard, après que le club catalan a laissé ce dossier gelé pendant une période bien trop longue.

Cela a blessé le joueur, qui a vu passer toutes les prolongations de contrat des joueurs de l'équipe avant son propre dossier.

Ferran entretient une relation forte avec le Barça, et il est conscient que ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu pourraient augmenter considérablement si le club ne recrute pas Julián Álvarez cet été.

Il sait également qu'obtenir une place au Paris Saint-Germain sera extrêmement difficile compte tenu de la puissance offensive dont dispose l'équipe.

Si le Paris Saint-Germain parvient à un accord avec Torres, il entamera ses discussions avec le Barça, et les deux parties seront contraintes de trouver un accord, car il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur.