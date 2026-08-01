Le Paris Saint-Germain a fixé avec insistance son regard sur Ferran Torres, après avoir échoué dans le dossier Yan Diomandé en raison de l'entrée en scène du Real Madrid dans les derniers instants, ce qui a bouleversé les plans du club parisien.

Le club français s'est activé durant une semaine intense, au cours de laquelle il est parvenu à un accord de principe pour recruter les milieux offensifs Mika Godts de l'Ajax et Akliouche de Monaco, avant d'entamer désormais sa manœuvre en direction de Ferran Torres.

Selon le journal espagnol « Sport », le Paris Saint-Germain a fait savoir au joueur qu'il était prêt à améliorer toute offre de prolongation de contrat que pourrait lui présenter le Barça, et le club français a confiance en sa capacité à convaincre le joueur de rejoindre ses rangs.

Le club français a ralenti le rythme de sa manœuvre pour recruter l'attaquant en attendant de conclure ses transferts sur les côtés et, surtout, le dossier des départs de l'équipe.

Le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà réussi à vendre l'attaquant Gonçalo Ramos à l'AC Milan, tandis que Kolo Muani pourrait partir à la Juventus au cours de ce week-end.

Une fois cette tâche accomplie, le conseiller sportif Luis Campos se consacrera pleinement à l'opération pour recruter Ferran Torres, dont le club estime qu'elle va dans la bonne direction.

Les premiers contacts au sujet de Ferran ont eu lieu durant la Coupe du monde, et l'impression du Paris Saint-Germain est que l'attaquant du Barça était prêt, à tout le moins, à écouter l'offre. La personnalité de Luis Enrique ainsi que le projet économique et sportif solide du club parisien attirent de nombreux joueurs.

Les deux parties se sont parlé, l'intérêt s'est confirmé, et il est désormais temps de définir l'offre financière afin de poser les bases de l'accord.

Le Paris Saint-Germain ne traitera pas ce dossier comme un simple moyen de manœuvrer, puisqu'il propose à Ferran un contrat de cinq ans, avec un salaire nettement supérieur à ce qu'il perçoit au Barça.

Cela garantit au joueur un salaire élevé et un contrat signé durant les meilleures années de sa carrière sportive, ce qui représente une garantie pour son avenir.

Le Paris Saint-Germain est également conscient que la situation est devenue plus complexe, et le grand niveau affiché par Ferran durant la Coupe du monde, associé au fait que le Barça n'ait pas encore réussi à recruter un attaquant, pourrait entraver l'opération.

Le Barça va faire pression sur Ferran pour qu'il reste au sein de l'équipe, mais la question demeure de savoir s'il n'est pas déjà trop tard, après que le club catalan a laissé ce dossier gelé pendant une période bien trop longue.

Cela a blessé le joueur, après qu'il a vu toutes les prolongations de contrat des joueurs de l'équipe passer avant son propre dossier.

Ferran est lié par une relation forte avec le Barça, et il est conscient que ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu pourraient augmenter considérablement si le club ne recrute pas Julián Álvarez cet été.

Il est également conscient qu'obtenir une place au Paris Saint-Germain serait extrêmement difficile compte tenu de la force offensive dont dispose l'équipe.

Et si le Paris Saint-Germain parvient à un accord avec Torres, il entamera ses discussions avec le Barça, et les deux parties seront contraintes de trouver un accord, car il ne reste plus qu'une seule année au contrat du joueur.