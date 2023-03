Le PSG "pas assez compétitif" pour Messi ? L'incroyable révélation

Messi n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain et les rumeurs d'un transfert vers Barcelone persistent.

Les spéculations selon lesquelles Messi pourrait quitter le PSG à la fin de son contrat l'été prochain se sont intensifiées après l'élimination du club en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich mercredi.

Mais selon l'expert espagnol Guillem Balague, le premier choix de Messi est de rester dans la capitale française, même s'il y a des réserves.

Messi exige une équipe compétitive pour rester

"L'accord de principe pour Messi doit maintenant être confirmé par écrit et dans les détails - salaires, durée du contrat. Il est à l'écoute et continuerait si les conditions étaient réunies", a déclaré Belague à la BBC.

"Comme d'habitude, j'imagine qu'il y aura des exigences, surtout une en particulier : que le PSG continue d'être une équipe compétitive.

Messi aimerait ajouter une cinquième Ligue des champions à sa collection et Paris pourrait être sa voie la plus viable pour y parvenir, malgré ses récents résultats décevants au plus haut niveau du football européen.

Le Barça a admis avoir discuté avec le père et l'agent de Messi, Jorge, mais comme les Blaugrana doivent réduire leur dette de 200 millions d'euros, un retour dans le club où il s'est fait connaître est peu probable.