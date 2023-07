Le PSG ne veut plus de Marquinhos !

Marquinhos avait tenté de rester discret sur la situation de Mbappé, mais cela ne s'est pas passé comme prévu.

Selon RMC Sport, le PSG est furieux et aurait préféré une "réponse plus neutre du défenseur brésilien. Il a pris des libertés, ce qui n'a pas été bien accueilli à Doha".

Le capitaine du PSG a déclaré : "On veut toujours avoir de grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on va trouver une bonne solution pour qu'il revienne nous aider cette saison."

D'après la même source, Doha, qui a "haussé le ton" avec Mbappé, "n'a pas apprécié les propos de Marquinhos devant les médias". Nasser Al-Khelaïfi non plus et l'a fait savoir."

Cette récente sortie médiatique pourrait avoir des conséquences. Selon plusieurs sources, le PSG envisagerait désormais de vendre le défenseur.