Le Paris Saint-Germain a obtenu un vestiaire supplémentaire pour le match de la Supercoupe d'Europe, demain mercredi, face à Aston Villa, après que le club français a exprimé sa frustration avant la rencontre.

La chaîne « BBC » a rapporté que le tenant du titre de la Ligue des champions a fait part de son mécontentement concernant les installations du stade Red Bull Arena, dans la ville de Salzbourg en Autriche, qui accueillera le match de la Supercoupe d'Europe.

L'équipe de l'entraîneur Unai Emery utilise le vestiaire à domicile du Red Bull Salzbourg, laissant le Paris Saint-Germain avec le vestiaire de l'équipe visiteuse en Autriche.

Mais lors de la réunion d'avant-match, hier lundi, les responsables du Paris Saint-Germain ont fait savoir à l'Union des associations européennes de football (UEFA) qu'ils n'étaient pas satisfaits des dispositions prises, estimant que leur vestiaire était trop petit.

Selon des sources de la chaîne « BBC », le club français souhaitait disposer d'un espace de la même taille que celui d'Aston Villa, d'autant plus qu'il est l'actuel vainqueur de la Supercoupe après sa victoire face à Tottenham aux tirs au but l'an dernier.

L'Union des associations européennes de football a pu lui attribuer un vestiaire supplémentaire, habituellement utilisé par les officiels, afin de lui offrir davantage d'espace, à l'image de ce dont dispose l'équipe d'Aston Villa.

Le Paris Saint-Germain a fait le déplacement avec un effectif de 20 joueurs, parmi lesquels Bradley Barcola, cible de Liverpool, le milieu de terrain Vitinha et le latéral gauche Lucas Digne, qui a rejoint l'équipe en provenance d'Aston Villa dimanche dernier.



