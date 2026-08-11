Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
paris Getty Images

Traduit par

Le PSG mécontent avant la Supercoupe d'Europe : l'UEFA tente de l'apaiser

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
France
Angleterre
Autriche

La décision de l'UEFA suscite la colère des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a obtenu un vestiaire supplémentaire pour le match de la Supercoupe d'Europe, demain mercredi, face à Aston Villa, après que le club français a exprimé sa frustration avant la rencontre.

La chaîne « BBC » a rapporté que le tenant du titre de la Ligue des champions a fait part de son mécontentement concernant les installations du stade Red Bull Arena, dans la ville de Salzbourg en Autriche, qui accueillera le match de la Supercoupe d'Europe.

L'équipe de l'entraîneur Unai Emery utilise le vestiaire à domicile du Red Bull Salzbourg, laissant le Paris Saint-Germain avec le vestiaire de l'équipe visiteuse en Autriche.

Mais lors de la réunion d'avant-match, hier lundi, les responsables du Paris Saint-Germain ont fait savoir à l'Union des associations européennes de football (UEFA) qu'ils n'étaient pas satisfaits des dispositions prises, estimant que leur vestiaire était trop petit.

Selon des sources de la chaîne « BBC », le club français souhaitait disposer d'un espace de la même taille que celui d'Aston Villa, d'autant plus qu'il est l'actuel vainqueur de la Supercoupe après sa victoire face à Tottenham aux tirs au but l'an dernier.

Super Coupe de l'UEFA
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

L'Union des associations européennes de football a pu lui attribuer un vestiaire supplémentaire, habituellement utilisé par les officiels, afin de lui offrir davantage d'espace, à l'image de ce dont dispose l'équipe d'Aston Villa.

Le Paris Saint-Germain a fait le déplacement avec un effectif de 20 joueurs, parmi lesquels Bradley Barcola, cible de Liverpool, le milieu de terrain Vitinha et le latéral gauche Lucas Digne, qui a rejoint l'équipe en provenance d'Aston Villa dimanche dernier.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google