Le PSG et Nasser al-Khelaïfi disent adieu à Thiago Silva

Attendu à Chelsea, qu'il devrait rejoindre pour les deux prochaines saisons, Silva va laisser un grand vide dans la capitale. Le départ d'un monument.

Attendu à , qu'il devrait rejoindre pour les deux prochaines saisons, Thiago Silva a vécu une dernière grande histoire avec Paris, lors du Final 8 de la Ligue des Champions, même s'il s'est incliné avec son équipe en finale face au (1-0). Capitaine emblématique du club francilien, le Brésilien a officialisé son départ mercredi soir, avec un émouvant message diffusé sur son compte Instagram personnel, remerciant les supporters ainsi que l'ensemble du club.



"Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’equipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Belle Silva, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la dans nos cœurs. Merci beaucoup", a-t-il écrit.



"Ton statut de légende ici au PSG perdurera éternellement"



Ce jeudi, c'est au tour du d'y aller de son message. "Après huit saisons à porter fièrement les couleurs et le brassard du Paris Saint-Germain, Thiago Silva quitte le club de la capitale. Passion, détermination, professionnalisme... Des valeurs qui représentent O Monstro, qui a marqué l'histoire des Rouge et Bleu", annonce ainsi le Champion de France sur son site Internet. De plus, Nasser al-Khelaïfi ne s'est pas privé pour rendre un dernier hommage à l'ancien joueur de l' .



"Thiago, merci pour ces huit années mémorables, pleines de souvenirs impérissables et pour ton implication, ta dévotion et ton aura. Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire, et ton statut de légende ici au Paris Saint-Germain perdurera éternellement. Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille pour tes défis futurs, tu feras toujours partie de la famille et de l'histoire du club, un grand merci Capitaine", a écrit le dirigeant. À Paris, Thiago Silva aura disputé 315 matches depuis 2012. Monument.